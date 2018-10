× Erweitern FOTO: CC0/Public Domain Mischpult

Immer wieder Sonntags steigt die die a.m. im silq. Der feierliche Wochenendausklang startet jetzt schon richtig früh in den Feierabend und zwar ab 18 Uhr. Merke: Wer früher anfängt, kann länger feiern! An den Plattentellern, oder halt am CD-Spieler, stehen heute Dr. Love und sein Gast-DJ SHWAZ und bringen tanzbare Klänge aufs Ohr. So muss das sein.

7.10., a.m., silq, Mertensgasse 4, Düsseldorf, 21 Uhr