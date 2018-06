Zum dritten Mal in 2018 wird es Schamlos im zakk. Und dann wird auch noch Geburtstag gefeiert! Da lässt man sich nicht lumpen und bringt ordentlich was an den Start: In der Halle spielen DJ Kris und Guest DJ U-Go-Boy poppiges, Techno- und Tech House-Fans kommen auf dem zweiten Floor mit den DJs Addicted und Felix Jackson auf ihre Kosten. Host: Lady Michel. *nj

30.6., Schamlos, Zakk, Fichtestr. 40, Düsseldorf, 22 Uhr