× Erweitern Foto: Astrid Ackermann Peter Dijkstra

Der WDR Rundfunkchor schafft eine Auszeit zur Fußballweltmeisterschaft an einem spielfreien Abend für Deutschland. Mit stimmungsvoller Chormusik geht es im Konzert „Niederländische Chormusik am Sommerabend“ um die Zeit beim niederländischen Komponisten Toon de Leeuw und ins impressionistische Paris von Francis Poulenc, aber auch mit Kompositionen von Henk Badings an die zerklüftete Küste der Bretagne.

Der WDR Rundfunkchor konnte für das Konzert Peter Dijkstra gewinnen, einen der international gefragtesten niederländischen Chordirigenten. Mit seinem sommerlichen Chormusikprogramm stellt er sich in seiner Arbeit dem WDR Rundfunkchor mit niederländischen Chorwerken und Komponisten aus Frankreich und den USA vor.

Mord in der Oper

Auf der Opernbühne wird geliebt, gehasst, intrigiert – aber eben auch gemordet. Die Morde geschehen aus den unterschiedlichsten Motiven: Der Mord in der Oper »Carmen« von Georges Bizet aus Verzweiflung und Leidenschaft, in Verdis »Othello« sind es die zerstörerischen Kräfte Misstrauen und Eifersucht – und dem Fischer Peter Grimes wird in Benjamin Brittens gleichnamiger Oper sogar ein Mord angehängt. Das WDR Funkhausorchester und der WDR Rundfunkchor liefern die packende Musik zu den dramatischen Szenen. Tatort-Kommissarin Inga Lürsen alias Sabine Postel geht den Motiven der Mörder auf den Grund und bringt mit ihrer Erfahrung aus der Welt der Kriminalfälle Licht in die verschiedenen Verzweiflungstaten. Die Gesangssolisten sind Panagiota Sofroniadou (Sopran), Norbert Schmittberg (Tenor) und Christoph Scheeben (Bass-bariton).

22.6., „Mord in der Oper“, Kölner Philharmonie, 20 Uhr

29.6., Niederländische Chormusik, Kölner Funkhaus, 20 Uhr