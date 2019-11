× Erweitern Villagers

Songwriter Coner J. O’Brian und seine Band Villagers gehören sicher zum Besten was Irland musikalisch aktuell zu bieten hat. Mit „Occupy Your Mind“ schickten sie 2014 anlässlich der Winterspiele in Sotchi eine starke Anti-Anti-Gay-Hymne in Richtung Russland. Es ist das einzige Konzert in NRW und auch der Support ist super: Low Roar. Tolle Sache.

11.11., Villagers, zakk, Düsseldorf, Fichtenstr. 40, Düsseldorf, 20 Uhr