Am 21. Juni, und damit am Abend nach dem 200. Geburtstages des Kölner Meiste Jacques Offenbach, wird in der Kölner Philharmonie seine Opéra comique „Fantasio“ gegeben. Wir verlosen Karten für dieses extrem eingängige aber auch subversive Juwel.

Foto: Félix Nadar / gemeinfrei Jacques Offenbach Jakob „Jacques“ Offenbach wurde am 20, Juni 1819 in Köln geboren. Zu seinen bekanntesten Werken gehören der Cancan aus Orpheus in der Unterwelt und die Barcarole aus Hoffmanns Erzählungen.

Nachdem die Originalpartituren seit 1887 verbrannt, verschollen und in Einzelteilen verstreut waren, ist es erst dem Dirigenten, Sänger, Komponist und Musikwissenschaftler Jean-Christophe Keck gelungen, von seinem 18. Lebensjahr 1982 bis 2011wieder eine vollständige Sammlung von Original-Partituren zusammenzusammeln. Die szenische Uraufführung der kritischen Neuausgabe fand erst am 13. Dezember 2014 – für Liebhaber der Oper und Offenbachs ist die Aufführung am 21. Juni also eventuell ein ganz neues Kennenlernen:

Die „Geschichte eines Dandys mit scharfer Zunge und weichem Herz“ (Le Monde) spielt in München. Sie erzählt vom Studenten und Freigeist Fantasio, der in der Maske eines Hofnarren die bayerische Prinzessin vor deren Heirat wider Willen mit dem mantuanischen Prinzen bewahrt. Am Ende gewinnt er natürlich selbst ihr Herz. Melodienreich und schwungvoll geriet Offenbach seine subversiv-pazifistische Romanze zum Lob auf das Narrentum, das es stets mit den Mächtigen aufzunehmen weiß.

