Profitrainings für Künstler mit und ohne Behinderung

Ab sofort bietet die Un-Label Performing Arts Company in Köln regelmäßig Profitrainings für Künstler aller Sparten an. In den Workshops können Kreative mit und ohne Behinderung gemeinsam ihre Fähigkeiten weiterentwickeln. Angeleitet werden sie dabei von renommierten Akteuren aus der Szene. Am 01. Juli findet ein Profitraining mit dem britischen Choreografen Royston Maldoom statt.

Weitere Workshops sind für September und November 2018 geplant. Der Veranstaltungsort ist rollstuhlgerecht und es wird Kommunikationsassistenz in Englisch, Deutsch und Deutscher Gebärdensprache angeboten.

www.un-label.eu