FOTO: Philippe Fretault Spirit of Ireland

Bereits rund um den Globus erfolgreich und nun nach Köln kommend, bringt die Tanzshow Irish Celtic den Spirit Of Ireland in die Domstadt. Ein Abend voller Tanz und Musik, voll herzlicher Erzählfreude und irischer Lebenslust. Gute Nachricht falls es heute zeitlich nicht klappt: Irish Celtic ist noch bis Sonntag in der Philharmonie zu sehen!

6.8., Irish Celtic - Sprit Of Ireland, Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstr. 1, Köln, 20 Uhr