Mit einem abwechslungsreichen Programm und gleich drei Neuheiten bespielt das 32. Kölner Sommerfestival vom 16. Juli bis 18. August 2019 die Kölner Philharmonie. Zum ersten Mal in NRW zu erleben ist Titanic – The Musical: Das mehrfach preisgekrönte Stück erzählt in großen Chorszenen und intimen Solonummern von den bewegenden Schicksalen an Bord des Luxusdampfers und gibt ein außergewöhnlich eindrucksvolles Bild von der Jungfernfahrt der „schwimmenden Stadt“. Sein unglaubliches 50. Jahr feiert das legendäre Hippie-Musical HAIR – The Musical mit einer preisgekrönten Neuproduktion, die bereits die Musicalmetropole London begeisterte und nun exklusiv in Köln zu erleben ist.

Mit dem Complexions Contemporary Ballet ist vom 16. bis 21. Juli eine der aufregendsten und angesagtesten Tanzcompagnien der USA zum ersten Mal auf Deutschlandtournee. Mit ihrem Programm STAR DUST – From Bach to Bowie haben die New Yorker zwei brandneue Stücke im Gepäck: Star Dust ist eine inspirierende und farbenprächtige Hommage an den unvergessenen Jahrhundertkünstler David Bowie. Tänzerische Perfektion, Eleganz und emotionale Ausdruckskraft treffen auf elf berühmte Hits wie „Heroes“, „Let’s dance“ oder „Space Oddity“. Im Zusammenspiel mit Kostümen, Make-Up und Lichtdesign entführt die Choreografie das Publikum in den faszinierenden Kosmos der Pop-Ikone.

Sein besonderes Gespür für Musik beweist Choreograf Dwight Rhoden in Bach 25. Zu ausgewählten Titeln des Barockgenies selbst und seines Sohns Carl Philipp Emanuel Bach entfaltet sich ein außergewöhnliches Zusammenspiel zwischen den Tänzern. Mal romantisch, mal spielerisch, mal feierlich und immer voll unglaublich körperlicher Präsenz gelingt die Einheit von Tanz und Musik in außerordentlicher Harmonie.