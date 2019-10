× Erweitern RUEL

Der 17 Jahre junge Shootingstar RUEL ist wieder am Start – Elton John ist Fan!

„Seit meiner letzten EP hat sich einiges geändert. Mir wurden viele großartige Gelegenheiten geboten und ich hatte einige verrückte Erfahrungen. Diese Lieder sind die persönlichsten Tracks, die ich bisher veröffentlicht habe“, verrät der Multi-Instrumentalist, Songwriter und Sänger über seine neue EP „Free Time“.

Am 19.11. ist er in Berlin (Huxleys Neue Welt), am 2.12. in Köln (Kantine) live zu erleben.