Ron Kibble im MGW

Noch bis März zeigt der Künstler Ron Kibble seine Ausstellung „Alles Banane“ im MGW. Die Werke reflektieren unsere westliche Gesellschaft und die gegenwärtige Generation, welche durch die Pop-Kultur und modernen Medien beeinflusst ist. Die Kunst Kibbles bedient sich tagesaktueller Bilder, wobei er die Wahrnehmungen einer übersättigten Zivilisation aktualisiert.

Ob Kunst-Geschichte, Cartoons, Mode, Musik, Lebensgefühle oder Momentaufnahmen des Alltags: Alle diese Elemente vermischt und re-komponiert der Künstler eigenwillig. Die Aufrichtigkeit des Dargestellten zwingt den Betrachter, innezuhalten und sich auf jedes Detail in den Bildern zu konzentrieren. Kibble arbeitet in getriebener Spontanität. In schneller Folge erarbeitet der Künstler seine bildlichen Kurzgeschichten und erleuchtet so seine Anmerkungen zum Gegenwartsgeschehen. Dabei mischen sich Zeichnen, Malen, Collagen. Aber auch neue Techniken wie Computer werden zur Gestaltung in seinen Mix einbezogen.

Der aus den USA stammende Künstler hat seine Arbeiten bisher unter anderem in Milwaukee, Chicago, Scottsdale, Miami, New York, Oslo, Hollywood, New Orleans, Mexico City, London und Manchester gezeigt – bevor er nun in Köln und Berlin zu sehen sein wird. Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, E-Publikationen, Filme sind Medien, die seine Kunst veröffentlicht haben.