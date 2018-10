× Erweitern OUTtv bei Netcologne

Seit Kurzem sendet OUTtv auf Kanal 343 (im Family Paket von Netcologne) nicht mehr den niederländischen Stream, sondern ein eigenes deutsches Live-Programm mit vielen internationalen Highlights. Ob TV-Serien, Dramas, Dokumentationen, Reality-TV oder LGBTIQ-Filme – OUTtv hat alles im Programm und zwar 24 Stunden pro Tag. Dabei gibt es jeden Abend zur Prime Time zwischen 20 Uhr und Mitternacht einen Themenschwerpunkt pro Wochentag, den Rest der Zeit werden die Abende der anderen Wochentage wiederholt, sodass man auch tagsüber immer was zu Gucken hat:

Montag: Die besten lesbischen Filme und Serien, z. B. „Lip Service“ und die neue deutsche Serie „Mixed Messages“

Dienstag: Reality-TV im Megapack! „RuPaul's Drag Race“, „Finding Prince Charming“, „Big Freedia“ und ab 2. Oktober um 22 Uhr die Premiere der neuen Serie „Fire Island“.

Donnerstag: Drama total mit z. B. „Cucumber & Banana“, „Feral“, „DTLA“ und „The Lair“.

Jeden Abend gegen 23 Uhr gibt es bei OUTtv einen preisgekrönten LGBTIQ-Spielfilm zu sehen. Nicht zuletzt die kürzliche Akquisition des Filmvertriebs Pro-Fun Media durch OUTtv eröffnet hier großartige Möglichkeiten und eine Schatzkiste an fantastischen Produktionen.

OUTtv strebt an, seinen Sender neben Netcologne in Zukunft auch auf anderen Kabelplattformen in Deutschland anbieten zu können. Alle OUTtv-Inhalte sind aber auch auf Abruf in der App OUTtv Pro Powered by blu erhältlich und können auf Mobilgeräte und Smart-TVs gestreamt werden.