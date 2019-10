Neue Varieté Show im Apollo

× Erweitern Foto: Ralf Schütt

Der Roncalli-Gründer und Direktor Bernhard Paul hat extra für die neue Show „Hamburg“ seine langjährigen Freunde „Rudolf Rock und die Schocker“ in Roncalli‘s Apollo Varieté nach Düsseldorf geholt. Die Hamburger Kultband sorgt mit Live-Musik für eine unverwechselbare Stimmung. Mit dabei auch Mateusz und Oskar als das Duo Limitless. Die zwei talentierten jungen Männer zeigen zu was der menschliche Körper fähig ist. Mit Kraft und Ausdauer kreieren sie wunderschöne Figuren und Körperbilder, die sich in fließenden Bewegungen verändern. Sie bringen ihre Körper in Positionen, die die Gesetze der Schwerkraft außer Kraft zu setzen scheinen. Die nahtlosen Übergänge sind kennzeichnend für den hohen Schwierigkeitsgrad ihres Acts und fesseln das Publikum vom Anfang bis zum Ende.

www.apollo-variete.com