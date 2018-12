× Erweitern My big crazy italian wedding

Antonio und Paolo wollen heiraten, was im heutigen Berlin kein Problem darstellen sollte. Entgegen aller Erwartungen entscheiden sie sich jedoch dazu, die Hochzeit in ihrem konservativen, italienischen Heimatdorf abzuhalten. Während Antonios Mutter ihren Sohn einfach nur glücklich sehen will, stößt der vermeintlich liberale Vater an seine Grenzen.

10.12., homochrom: My big crazy italian wedding, Bambi, Klosterstr. 78, Düsseldorf, 21 Uhr