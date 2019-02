× Erweitern Miss Saigon

Noch bis Anfang März ist in Deutschland erstmals Miss Saigon in der gefeierten Neuproduktion des englischen Originals durch den renommierten britischen Theaterproduzenten Cameron Mackintosh zu erleben. Die Liebesgeschichte in den letzten Tagen des Vietnamkriegs zählt zu den erfolgreichsten Musicals überhaupt und definierte in den 90er Jahren auch in Deutschland das Genre neu.

5.2., Miss Saigon, Musical Dome, Goldgasse 1, Köln, 19:30 Uhr