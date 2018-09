× Erweitern Mein Anderer

Der Film „Mein Anderer“ ist seit einer Woche online und wurde bereits mehr als 300.000 Mal angeschaut. Entstanden ist er in einem Kurzfilmcamp zum Thema "Lust und Rausch". Er handelt vom Thema Chemsex, also Sex unter Einfluss von Substanzen wie Chrystal Meth, Liquid Ecstasy oder Ketamin. Regisseur David Lange verortet das Thema aber nicht wie typisch in einem Schwulenclub, sondern in einem Technoschuppen für Heteros.