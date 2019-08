KATIE MELUA LIVE

I

× Erweitern Foto: Josh Sinner Katie Melua

Ihre zerbrechlichen, feinen und dann doch kräftigen Kompositionen gehören seit fast 20 Jahren zu unserem Alltag. Kaum ein Radio oder eine Playlist ohne ihre Hits wie „Nine Million Bicycles“, „Fields of Gold“ oder auch „If You Were a Sailboat“.

Im Hochsommer kommt die nur 1,58 Meter große Georgierin auf „Summer 2019“-Tour und macht unter anderem in Stuttgart, Berlin, Leipzig, Bochum und Aachen musikalische Station.

30.8., Katie Melua: Summer 2019, Zeltfestival Ruhr, Hevener Str. 335, Bochum, 20 Uhr