„My fingertips are holding onto the cracks in our foundation, and I know that I should let go, but I can’t“ sang Kate Nash in ihrer ersten und sehr erfolgreichen Single „Foundations“.

Mittlerweile ist die Sängerin auch als Schauspielerin erfolgreich. Umso schöner, dass sie nach 2017 endlich wieder die Zeit für Konzerte findet und heute ins Bürgerhaus Stollwerck nach Köln kommt.

24.9., Kate Nash, Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23, Köln, 21 Uhr