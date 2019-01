Jubiläum: 22. Geburtstag!

× Erweitern Foto: Groove Attack / Rough Trade Basswerk The Green Man

Basswerk

Über zwei Jahrzehnte Bestand in der schnelllebigen und sich stetig weiterentwickelnden Klubszene zu haben, ist eine reife Leistung. Wir gratulieren dem Kölner Drum-&-Bass-Label Basswerk zu 22 Jahren Kluberfolg!

Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, erscheint Ende Februar, ganz genau am 22.2., dann auch eine Werkschau des Labels. 16 Lieder sind auf „The Green Man Presents: 22 Years of Basswerk“ versammelt, von Elektro über Jazz bis Dub sowie natürlich Drum & Bass ist alles dabei, was dem Geist erweitert und hilft, den etwaigen Hüftspeck loszuwerden. Unsere Anspieltipps sind „Juice“, „Caritas, Veritas, Libertas“ (mit dem Kammerchor des Kölner Männer-Gesangsvereins), „Like One“ und „Synergy“.

www.basswerk.de