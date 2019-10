× Erweitern FOTO: Joachim Gern Eisenbahn

Mit ihrem wundervollen neuen Album „Ich glaub dir alles“ ist Die Höchste Eisenbahn aktuell auf Tour und macht auch Station im Gloria in Köln. Das erste Konzert am Vortag ist bereits ausverkauft, also schnell Tickets besorgen, wer die Zusatzshow heute sehen möchte. Ein Pflichttermin für Fans fantastischer deutschsprachiger Songtexte.

22.10., Die Höchste Eisenbahn - Live 2019 - Zusatzkonzert, Gloria, Apostelnstr. 11, Köln, 20 Uhr