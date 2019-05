HIGHLIGHTS eines Bühnenlebens

Kreiss

Sein Markenzeichen ist das Menjou-Bärtchen – und es verrät: Das Bühnenwerk von Robert Kreis steht ganz im Zeichen der goldenen Zwanziger und der Weimarer Kunst.

Anfang der 80er Jahre kam der niederländische Kabarettist nach Deutschland und erklärte es zu seinem Ziel, das Kulturgut jüdischer Künstler wieder auf die Bühnen zu bringen, zurück ins Scheinwerferlicht! Seinen Fußspuren folgten viele andere, darunter Darsteller wie Max Raabe und Henry de Winter.

Am 10. Mai dieses Jahres wird Robert Kreis 70 Jahre alt. In seinem Programm HIGHLIGHTS erinnert der Entertainer an seine Anfänge auf der Bühne, lässt mit Wortwitz und Selbstironie die Jahre Revue passieren und präsentiert seine allerliebsten Chansons.