Heute in Bochum: „BEFORE STONEWALL“

Foto: Salzgeber Before Stonewall Unsere Helden!

Vor 50 Jahren wehrte sich die Szene erstmals gegen die unterdrückende heteronormative Mehrheit. Der Dokumentarfilm von Greta Schiller aus dem Jahr 1984 zeigt, wie LGBTIQ*s vor diesem Befreiungsschlag lebten.

„Kampf für Freiheit, gleiche Rechte und gesellschaftliche Anerkennung“

Der Film vereint Zeitzeugeninterviews, Fotografien und Filmausschnitte, die die Lebenswirklichkeiten US-amerikanischer Homosexueller ab den 1920er-Jahren erahnen lassen – beleuchtet wird also die Zeit VOR den „Stonewall riots“ in der Christopher Street.

Heute um 20 Uhr im Kino Endstation im Wallbaumweg 10 in Bochum.

Jedes Jahr im Sommer gedenkt die Szene mit ihren CSD-Paraden und Straßenfesten (fast) weltweit den Aufständen und Demonstrationen auf der Christopher Street ab dem 27.6.1969 in New York. Nachdem sich damals mutige Queers vor der Szenebar „Stonewall Inn“ gegen die andauernden Polizeirazzien zur Wehr setzten, ging alles los, was wir heute feiern.