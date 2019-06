Göttlich gute Chansons

× Erweitern Georgette Dee Sommerblut

Was wäre das Sommerblut-Kulturfestival ohne einen Auftritt von Georgette Dee? Eine Frage, die sich (Gott sei Dank?) auch dieses Jahr nicht stellt, denn am 9. Juni, wenn der Frühling schon so richtig in Fahrt gekommen ist, sein fröhlich buntes Licht erstrahlt, wenn sein zartes Grün Hecken und Bäume anzündet, dann bindet uns Georgette Dee ihre Lieblings-Chansons und -Lieder schon mal als üppig duftenden Blumenstrauß voller übernatürlicher Wirkung. Ein Halleluja für all unsere Herzen.

Gemeinsam mit Terry Truck zaubert Georgette ein wärmendes Leuchten, einen prickelnden Spritz für die Seele und frischen Schwung fürs Gemüt - garniert mit schicksalhaften Geschichten von Fern- und Heimweh, vom Ankommen und Loslassen und immer vom unerschütterlichen Glauben an die Liebe. Womit sich die Grand Dame des Chansons auch wunderbar ins diesjährige Festival-Thema “Glaube” einfügt, das in über 70 weiteren Veranstaltungen aufgegriffen und von allen Seiten beleuchtet wird. www.sommerblut.de