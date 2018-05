Fatal! Fatal? Sven Ratzke!

× Erweitern Sven Ratzke

Auf seiner aktuellen CD erinnert der Künstler optisch – also von der Pose her – ein bisschen an Madonna oder Kylie Minogue, beide Diven lieben das Spiel mit Klischees und Discokugeln. Sven auch.

Auf „Homme Fatale“ singt Sven Ratzke nicht nur Cover, er interpretiert auch neue Lieder, die extra für ihn geschrieben wurden. „Medicine Man“ zum Beispiel oder auch „Goodnight to the Ladies“, von ihm selbst stammt u. a. „Mephisto“. Und da Herr Ratzke quasi ohne Unterbrechung auf Tour ist, hast auch du die Chance, den Vollblutkünstler live zu genießen! „Homme Fatale“ Sven gibt es live im Herbst in Berlin und Hamburg, aber auch schon im Juni im Düsseldorfer Savoy Theater. *rä

3.6., Sven Ratzke: Homme Fatale, Savoy Theater, Düsseldorf, www.sven-ratzke.com/de