Dreharbeiten zu KUNTERGRAU haben begonnen

× Erweitern Kuntergrau

Deutschlands erfolgreichste schwule Serie geht endlich weiter. Die ersten Aufnahmen für die 3. Staffel rund um die Kölner Clique Leopold, Lukas, Marcel, Noah und Jan sind bereits im Kasten.

Die dritte Staffel wird länger, besser und politischer. Dafür sorgen auch neue Rollen. Aufmerksamen Fans dürfte bereits aufgefallen sein: Die Serie bekommt Zuwachs. Es ist die junge Besetzung von Serienliebling Leopold. „Wir haben lange überlegt, wie wir die Geschichten unserer Jungs fortsetzen können und haben uns entschieden den Fokus auf ein aktuelles und sehr politisches Thema zu richten und dabei auch den Blick in die Vergangenheit der Figuren nicht zu scheuen", sagt Regisseur Kai Kreuser vom anyway-Filmteam.

Bis sich die Geheimnisse um die Geschichte von Staffel 3 lüften, dauert es aber noch. Im Frühjahr sollen die Dreharbeiten zu Staffel 3 fortgesetzt werden. Im Dezember stehen außerdem weitere Castings für neue Rollen an. Jungs aus Köln und Umgebung, die lieber hinter der Kamera stehen, können außerdem Teil des anyway-Filmteams werden und KUNTERGRAU mit umsetzen. Interessierte mit Vorkenntnissen im Bereich Videoproduktion sind ebenso willkommen wie Anfänger. "Im Filmteam gibt es zahlreiche Aufgaben, die auch nicht direkt mit der Kamera verknüpft sind. Wer fit in Social Media ist, gern kocht, sich mit Make-Up auskennt, ein Faible für Ton, Grafikbearbeitung oder Fotografie hat, gern Artikel schreibt oder sich als Locationscout oder Fundraiser ausprobieren möchte, ist jederzeit bei uns willkommen", sagt Projektleiter Falk Steinborn vom anyway.