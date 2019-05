Dänemarks heißester Pop-Export

× Erweitern Christopher

Er scheint der neue große Wurf in Sachen Musik aus Dänemark zu werden. Über 750 Millionen weltweite Streams sowie Platin- oder Gold-Auszeichnungen für jedes seiner drei bisher veröffentlichten Alben sowie über ein Dutzend Chart-Singles hat er bereits erreicht, jetzt will der Däne es auch in Deutschland so richtig schaffen. Sein neues Album „Under the Surface“ erscheint dieser Tage, im Mai kommt Christopher auf Tour und macht am 7.5. im Helios 37 musikalische Station.

7.5., Christopher, Helios 37, Heliosstr. 37, Köln, 20 Uhr