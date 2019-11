× Erweitern Christmas Illusions

Der neue deutsche Star am Firmament, der Magie André Blake, entwickelt eine faszinierende und facettenreiche Reise durch die Welt der Zauberkunst. Unterstützt von seinen Tänzerinnen und Tänzern präsentiert er die größte Winter Magic Show Deutschlands. Menschen werden zersägt, verschwinden auf der Bühne und erscheinen mitten im Publikum wieder. Assistentinnen erheben sich in die Lüfte, tauschen blitzartig die Plätze und entkommen nur knapp brennenden Speeren. Man verzweifelt am Verstand, wenn André Blake die Gedanken liest. Eine liebevoll inszenierte Show voller Action, Spannung und Magie. Das perfekte Showerlebnis zum Jahreswechsel!

volksbuehne-rudolfplatz.de