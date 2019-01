Cassy Carrington und ihr Herr Cosler treibt es in den Darkroom

× Erweitern Cassy Carrington

Ab heute kannst du das Video zu „Im Darkroom“, der neuen ironischen und auch versteckt sozialkritischen Single von „Cassy Carrington & ihr Herr Cosler“ bewundern.

Cassy Carrington „Im Darkroom“ ist die erste Vorabsingle zum Album „Liebesfinder“, das am 22. Februar erscheinen wird.

„Im Darkroom“ wurde mit vielen Darstellern liebevoll gedreht in der Kölner Party- und Darkroom Location „Station 2b Cologne“. Regie übernahm Joseph Vicaire, die Kamera Conny Beißler. Die Kölner Drag- und Kleinkunst-Ikone Cassy führt dabei durch die Räume, beobachtet, verführt und sorgt für Stimmung in den dunklen Räumen. Am Ende des Videos gibt es sogar eine ganz besondere Überraschung.

Der eigentlich so leichte Song hat letztendlich doch eine ernste Botschaft. Cassy und Herr Cosler wollten damit auf die immer stärkere Fixierung auf Äußerlichkeiten, vor allem auf digitalen Plattformen und in der Öffentlichkeit hinweisen, natürlich mit einem Augenzwinkern.

TERMINE

26.2. Köln - PREMIERE - Atelier Theater

29.3. Münster - Alexianer Waschküche

1.5. Köln - Atelier Theater

4.5. Essen - Das kleine Theater

16.8. Köln - Atelier Theater

www.alleliebencassy.de