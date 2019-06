× Erweitern FOTO: Schauspiel Köln Schauspiel Köln

BRITNEY X geht in die dritte Runde. Dieses Jahr widmet man sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln szenisch, performativ und theoretisch den Themen gender, diversity, desire und sex. An den drei vollgepackten Festivaltagen warten u. a. Gastspiele, Workshops, DJ-Sets und Irritationen. Am Freitag geht erst um 18 Uhr los. Am Samstag und am Sonntag schon um 15:30 Uhr!

30.6., BRITNEY X FESTIVAL, Schauspiel Köln, Außenspielstätte Offenbachplatz 1, Köln, 15:30 Uhr