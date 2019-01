Tante Olga am Wilhelmplatz

× 1 von 2 Erweitern Tante Olga 1 × 2 von 2 Erweitern Tante Olga 2 Prev Next

Der zweite Unverpackt-Laden Kölns öffnet in Köln Nippes am Wilhelmplatz demnächst seine Türen. Bei „Tante Olga” kann man viele Artikel des täglichen Bedarfs einkaufen, ohne dabei Verpackungsmüll zu produzieren. Alle Waren werden weder in Tüten, noch Plastik noch Schachteln verkauft. Stattdessen bringt der Kunde seine Verpackung selbst mit. Diese wird vor Ort leer gewogen und dann die Differenz zurbefüllten Verpackung berechnet.

Lebensmittel wie Reis, Nudeln, Getreide, Hülsenfrüchte, Trockenfrüchte, Nüsse, Tee, Gewürze, Kakao, Schokolade, Süßigkeiten und vieles mehr, die es auch in Bioläden nur in Kunststoff verpackt gibt, können hier in Stoffbeutel, Dosen oder Gläser abgefüllt werden. „Tante“ Olga lebt seit über drei Jahren fast müllfrei nach dem Zero Waste Prinzip. Zusammen mit ihren Partnern gründete sie 2016 den ersten Unverpackt-Laden in Köln Sülz. Dieser wurde ebenso wie der neue Laden über Crowdfunding finanziert. Neben diesen beiden Geschäften existiert auch der „Veedelskrämer in Ehrenfeld und das „migori“ in der Südstadt.