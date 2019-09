Hummus Kitchen

× Erweitern Mashery1

Im Frühjahr 2017 hat Kölns erste Hummus-Bar mitten im Quartier Latäng eröffnet. Hummus ist im Nahen Osten so beliebt wie in Deutschland die Currywurst. Das Ziel von Mashery ist es, Hummus so zu servieren, wie er im Nahen Osten gegessen wird. Daher wird er jeden Tag frisch zubereitet. Das heißt täglich Kichererbsen einlegen, stundenlang kochen und kistenweise Zitronen pressen.

Auf der wechselnden Wochenkarte stehen Kreationen wie Hummus Aubergine Pfirsich Chutney mit gerösteten Mandeln. Durch die Mischung von Nahöstlichem mit Zutaten und Rezepturen aus aller Welt entsteht eine ganz neuartige Küche zu kreieren. Von dem englischen Verb „to mash“, also mischen, kommt daher der passende Name. Gekocht wird rein vegetarisch und zum größten Teil auch vegan. Obst und Gemüse wird in bester Qualität beim Händler des Vertrauens eingekauft. Eier und Milchprodukte haben Bio-Qualität. Außerdem wird so wenig Abfall wie möglich produziert und daher nur kompostierbare Verpackungen für das To-go-Geschirr verwendet.

mashery-hummus.de