Seit drei Jahren lebt Udo Kehr für seine Vorstellung eines Generationscafés mitten in Köln. Mit dem Café Famillich ist ihm das gelungen. Für Jung und Alt werden regelmäßig Veranstaltungen angeboten, die für ein Wiedersehen im Café sorgen. Sei es der Brunch an Feiertagen und am Wochenende, die „typisch britische Teatime“, Gesprächsrunden, Kunstprojekte oder der klassische Tanztee am Sonntag. Neben den Veranstaltungen sollte man die Mittags- und Frühstückskarte nicht aus dem Blick verlieren. Täglich machen traditionelle Gerichte gepaart mit einem mediterranen Hauch auf sich aufmerksam. Zusätzlich lädt der Businesslunch inklusive Wasser und Espresso mit 9,90 EUR dazu ein, seine Mittagspause zu verbringen. Das Kuchenbuffet mit selbstgemachten Klassikern lädt nach einem Bummel zum Genießen Im Stavenhof 5 ein.