Städtetrip: Besinnliche Vorweihnachtszeit in Zürich

Wie in jedem Jahr ist man überrascht, wenn Weihnachten mit großen Schritten auf einen zueilt. Stress, Panik und Hektik machen sich breit. Die schönste Idee, um zu entfliehen und durchzuatmen, ist ein Städtetrip in die Schweizer Stadt Zürich. Hier kann man in schönster Weihnachtsstimmung durch die beleuchtete Innenstadt bummeln und nach Geschenken für den Liebsten suchen. Wir haben die besten Tipps für euch – und die schönsten Weihnachtsmärkte.

Weihnachtsshopping

Die Auswahl an Shoppingmöglichkeiten in Zürich ist riesig und wer ein passendes Weihnachtsgeschenk sucht, hat oft die Qual der Wahl:

Luxuriöses gibt’s in den traditionsreichen Mode- und Juwelierboutiquen an der Bahnhofstrasse, einzigartige Souvenirs findet man vor allem in der Altstadt und originelle Design-Trouvaillen in Zürich-West.

Wer zu Weihnachten etwas ganz Spezielles aus Zürich schenken möchte, findet in den unten aufgeführten Shops bestimmt das besondere Etwas, denn alle diese Läden führen urbane, trendige Produkte aus Zürich und der Schweiz.

Geschenkgutscheine, Zürich Souvenirs, die Zürich Card, Stadtführungen und viel mehr gibt es in der Tourist Information direkt im Hauptbahnhof.

An drei Adventssonntagen ist in Zürich sogar verkaufsoffen: am 1., 8. und 22. Dezember kann von 11-18 Uhr nach Lust und Laune geshoppt werden. Auch am 2. Januar, eigentlich ein Feiertag in Zürich, sind viele Geschäfte in der Innenstadt bis 18 Uhr für einen Einkaufsbummel geöffnet.

Weitere Infos zum Shopping in Zürich findet ihr hier.

Und alles zu den Zürcher Shopping-Events in der Weihnachtszeit gibt es hier.

Die schönsten Weihnachtsmärkte in Zürich:

Weihnachtsmarkt am Opernhaus

Nur wenige Schritte vom Zürichsee verzaubert das Zürcher Wienachtsdorf – wie es im Schweizerdeutschen heisst – Gross und Klein. Rund 100 Marktstände bilden ein gemütliches Weihnachtsdorf vor der spektakulären Kulisse des Opernhauses und locken zum Bummeln und zum Glühwein-Plausch auf dem Sechseläutenplatz.

In den Marktständen bieten wechselnde lokale Designer aussergewöhnliche Schmuck- und Fundstücke an und ein buntes kulinarisches Angebot sorgt für das leibliche Wohl der Besucher. Ob internationale Spezialitäten oder Schweizer Klassiker in der Fondue-Stube: Im Mittelpunkt steht das behagliche Miteinander in weihnachtlicher Atmosphäre. Sei es nach der Arbeit beim Glühwein, beim Ausflug mit den Freundinnen oder nach dem Kerzenziehen am Bürkliplatz mit den Kleinsten.

Eine Eisbahn lockt kleine und grosse Schlittschuhläufer, auf dem Sechseläutenplatz ihre Pirouetten zu drehen. Gruppen können sich ausserdem in gemütlicher Atmosphäre beim Eisstockschiessen vergnügen.

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag, 11.00 – 22.00 Uhr, Sonntag bis 20.00 Uhr

Bis 23. Dezember

2. Weihnachtsmarkt im schwulen Kiez

Der älteste Weihnachtsmarkt von Zürich ist ein eigener kleiner Kosmos mitten im Niederdorf, wie ein Teil der Altstadt genannt wird. Hier finden sich auch zahlreiche schwule Bars und Cafés. Die Marktstände verteilen sich neben der zentral gelegenen Niederdorfstrasse über den Hirschenplatz und gar in einen Innenhof – den Rosenhof –, sodass man sich gut und lange darin verlieren kann. Der Weihnachtsmarkt in der Altstadt ist während der Adventszeit ein Muss, auch wenn es nur zum Bummeln und Glühwein trinken ist.

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag, 11.00 – 21.00 Uhr (Imbissstände bis 22.00 Uhr)Sonntag, 11.00 – 19.00 Uhr (Imbissstände bis 20.00 Uhr)

Bis 23. Dezember

3. Der singende Weihnachtsmarkt

Wer entlang der Bahnhofstrasse flaniert, kommt früher oder später am Weihnachtsmarkt am Werdmühleplatz vorbei. Diese gemütliche Oase gleich neben der hektischen Bahnhofstrasse hat sich längst in die Herzen der Zürcher eingeschlichen. Das liegt wohl an dessen Besonderheit, dem Singing Christmas Tree: Auf einer haushohen, liebevoll dekorierten Bühne in Form eines Weihnachtsbaums bieten verschiedene Chöre aus der Region das Beste aus ihrem Weihnachtsrepertoire.

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 16.00 – 21.00 Uhr, Freitag 16.00 – 22.00 Uhr, Samstag 13.00 – 22.00 Uhr, Sonntag 13.00 – 21.00 Uhr

Chor-Auftritte: Montag bis Freitag 17.30 Uhr / 18.30 Uhr

Samstag und Sonntag 14.30 Uhr / 15.30 Uhr / 17.30 Uhr / 18.30 Uhr

Bis 23. Dezember

Zu anderen schönen Weihnachtsmärkten, auch in der Umgebung von Zürich, findet ihr hier weitere Infos.

Auf eine schöne Vorweihnachtszeit!