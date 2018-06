Zurich Pride fordert „Same Love – Same Rights“

× Erweitern Foto: pixxpower.ch Zurich Pride

Vom 8. bis 17. Juni findet die Zurich Pride Week statt. Höhepunkte sind das Zurich Pride Festival und der Demonstrationsumzug zum Abschluss der Pride-Woche.

Auf dem Zürcher Kasernenareal und Zeughaushof bildet das Zurich Pride Festival den Abschluss und Höhepunkt der Zurich Pride Week. Vom 15. bis zum 17. Juni treten auf der Festivalbühne zahlreiche Musik-Acts und DJs auf. LGBTI-Aktivisten informieren über ihre Arbeit und werben um Unterstützung. Ergänzt wird das Festival durch das kulinarische Angebot an zahlreichen Ständen und Bars sowie durch Infostände von LGBTI-nahen Organisationen und Unternehmen. Das Festivalgelände auf dem Kasernenareal und Zeughaushof ist in knapp zehn Minuten zu Fuß vom Zürcher Hauptbahnhof aus zu erreichen. Der Eintritt zum Zurich Pride Festival ist wie immer kostenlos.

Demonstrationsumzug

Der friedliche Demonstrationsumzug der Zurich Pride ist die politische Manifestation der schweizerischen LGBTI-Community und ihrer Freunde. Die Manifestation zieht am Samstag, den 16. Juni, durch die Innenstadt von Zürich. Sämtliche LGBTI-orientierten und -freundlichen Organisationen sowie Menschen aus dem In- und Ausland sind eingeladen, an der Demonstration teilzunehmen und ihre politische Botschaft kundzutun. Gruppen melden sich dazu unter www.zurichpridefestival.ch/anmeldung-demo an. Einzelpersonen oder Gruppen im Freundeskreis müssen sich nicht anmelden und dürfen an der Demonstration mitlaufen wie es ihnen gefällt. Der Umzug wird wie immer bunt, vielfältig und gut besucht sein. Den genauen Routenplan findet man auf der Website www.zurichpridefestival.ch/demonstration

× 1 von 7 Erweitern Foto: pixxpower.ch Zurich Pride × 2 von 7 Erweitern Foto: pixxpower.ch Zurich Pride × 3 von 7 Erweitern Foto: pixxpower.ch Zurich Pride × 4 von 7 Erweitern Foto: pixxpower.ch Zurich Pride × 5 von 7 Erweitern Foto: pixxpower.ch Zurich Pride × 6 von 7 Erweitern Foto: pixxpower.ch Zurich Pride × 7 von 7 Erweitern Foto: pixxpower.ch Zurich Pride Prev Next

Die Termine im Einzelnen

Freitag, 15. Juni 2018

Zurich Pride Festival: Eröffnung des Festivalgeländes

Einmalig ist die Stimmung beim größten LGBTI-Event der Schweiz auf dem großen Kasernenarsenal. Im Zeughausinnenhof treffen sich die vielen Besucher, um kulinarische Leckereien zu genießen oder die beliebte Schlagerbar zu besuchen. In diesem Jahr können Kinder erstmals in einem Kinderparadies mit Hüpfburg spielen. Neu ist auch eine zweite, kleinere Polit- und Kulturbühne im hinteren Teil des Kasernenareals. Wie immer präsentieren auch die LGBTI-Organisationen auf dem Areal ihre Arbeit. An Bars können die Besucher ihren Durst löschen. Wann: ab 16 Uhr – Wo: Kasernenareal, 8004 Zürich – Details: www.zurichpridefestival.ch

Swiss Gear Heads Fetisch-City-Walk

Swiss Gear Heads organisiert in Zusammenarbeit mit schwulengeschichte.ch eine Führung durch das schwule Zürich. Der Spaziergang beginnt und endet am Infostand von Swiss Gear Heads auf dem Festivalgelände Kasernenareal. Ein Erscheinen in Fetisch ist willkommen, aber nicht zwingend erforderlich. Die Führung dauert ca. zwei Stunden, eine Getränkepause ist eingeplant. Wann: ab 16 Uhr, 2 Stunden – Wo: Infostand Swiss Gear Heads, Kasernenareal, 8004 Zürich – Details: www.the-swiss-gear-heads.jimdosite.com/termine

Heaven Club Zürich: Official Zurich Pride Opening Party

Der bekannte Gayclub im Herzen von Zürich engagiert sich sehr für eine starke Pride-Bewegung und ist stolz, auch in diesem Jahr das Opening des Zurich Pride zu organisieren. In der ersten Hälfte der Nacht heizt Bambi Mercury den Tänzern ein. Die Berlinerin gehört zu den aufstrebenden Drag Stars und hat sich zudem mit ihren fulminanten Shows bereits einen großen Namen gemacht. Wer es noch extravaganter mag, sollte Charlet C.House nicht verpassen. Das It-Girl der Szene versprüht nicht nur viel Glamour, sondern sorgt mit einem Set aus Pop und House auch für ausgelassene Partystimmung. Wann: ab 23 Uhr, Eintritt: CHF 15 – Wo: Heaven Club, Spitalgasse 5, 8001 Zürich – Details: www.heavenclub.ch

Samstag, 16. Juni 2018

Zurich Pride Festival: Demonstrationsumzug mit politischen Reden

Der bedeutendste Bestandteil des Festival-Wochenendes! Bring deine Freunde, Familie und Arbeitskollegen mit und unterstütze den Aufruf zur Gleichstellung mit dem friedlichen Marsch durch die Zürcher Innenstadt. Start Umzug: 13:30 Uhr, Dauer: ca. 3 Stunden – Treffpunkt: ab 12 Uhr, Helvetiaplatz, 8004 Zürich – Details: www.zurichpridefestival.ch/demonstration

Pride Festival: Öffnung des Festivalgeländes

Wann: ab 14 Uhr – Wo: Kasernenareal, 8004 Zürich – Details: www.zurichpridefestival.ch

Dachverband Regenbogenfamilien: Familienoase auf dem Festivalgelände

Angebote: Kinderolympiade, Schminken, Sirupbar, Basteln, Popcorn, Planschbecken, Ballone und Hüpfburg – alles was das Kinderherz begehrt! Wann: 14 bis 20 Uhr – Wo: Zeughaushof, 8004 Zürich – Details: www.zurichpridefestival.ch

Verein Zurich Pride Festival: Official Zurich Pride Party

Wer abends noch weiterfeiern möchte, geht auf die offizielle Zurich Pride Party, die in diesem Jahr wieder an gleich zwei Locations stattfindet – im Plaza und im Hive. Die Party ist der Abschluss des zweitägigen Festivals und die ideale Gelegenheit, mit Angehörigen der LGBTI-Community und Freunden zu feiern. Wann: ab 23 Uhr – Club 1: Plaza Klub, Badenerstrasse 109, 8004 Zürich – Club 2: Hive Club, Geroldstrasse 5, 8005 Zürich – Details: www.zurichpridefestival.ch

Sonntag, 17. Juni 2018

Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich: HAZ-Sonntagsbrunch

Die HAZ organisieren den beliebten Brunch zum Ausklang des Zurich Pride Festival. Wann: ab 10 Uhr, 4 Stunden – Wo: Restaurant Zeughaushof, Kanonengasse 20, 8004 Zürich – Details: www.haz.ch/angebot/gruppen/#agenda

Reformierte Kirche Kanton Zürich: Gottesdienst „Same Same But Different“

Das diesjährige Motto der Zurich Pride „Same Love – Same Rights“ macht darauf aufmerksam, dass homosexuell liebende Menschen in der Schweiz noch immer nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie Heterosexuelle und fordert deshalb gleiche Rechte für alle Liebenden. Nicht als Kontrapunkt, sondern in Ergänzung betont der Gottesdienst, dass Menschen vor Gott gerade deshalb gleich sind, weil sie äußerst vielfältig sind. Neben den gleichen Rechten wird also die Vielfalt im Fokus stehen. Mitwirkende: Remo Crivelli (Alphorn und Hackbrett), Philippe Frey (Orgel), Irene Schwyn (ref. Pfarrerin), Melanie Handschuh (christkath. Pfarrerin), Meinrad Furrer (röm.-kath. Seelsorger), Mitglieder der evang.-meth. Kirche Zürich 2 und des Zwischenraums. Wann: ab 14 Uhr mit anschließendem Apéro – Wo: Kirche St. Felix und Regula, Hardstrasse 76, 8004 Zürich – Details: www.zwischenraum.net

Infos zu Zürich

Weitere LGBTI Partys & Events in Zürich: https://www.zuerich.com/de/besuchen/gay-partys-events