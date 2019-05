WorldPride New York City 2019: Alles, was Du wissen musst!

– Anzeige –

× Erweitern Foto: Eric Hsu/NYC & Company WorldPride NYC

Der WorldPride ist eine Veranstaltung, die regelmäßig in Städten auf der ganzen Welt stattfindet und gehört zu den größten und beliebtesten Feierlichkeiten für die LGBTQ+ Community. In diesem Jahr, aus Anlass des 50. Jahrestages des Stonewall-Aufstandes, wird New York City Gastgeberin des WorldPride und ein Zentrum für Liebe, Stolz und Protest.

Bei all den Veranstaltungen innerhalb der Stadt fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Daher haben wir alle wichtigen Fragen zum WorldPride 2019 in NYC kurz zusammengefasst:

Wann findet der WorldPride statt?

Den gesamten Juni über gibt es Pride Events in den New Yorker Stadtteilen (Boroughs), aber das bedeutendste beginnt mit der WorldPride Opening Ceremony am Mittwoch, 26. Juni um 19 Uhr. Die Benefizveranstaltung, für die man ein Ticket braucht, findet im Barclays Center in Brooklyn mit Künstlern wie Whoopi Goldberg, Cyndi Lauper und Billy Porter statt. Die Abschlusskundgebung findet am Abend des 30. Juni (Sonntag) am Times Square statt und ist für die Öffentlichkeit kostenlos zugänglich. Während der Show treten unter anderen Melissa Etheridge, MNEK und Jake Shears auf.

× Erweitern Foto: Walter Wlodarcyzk/NYC & Company

Wann findet die Pride Parade (Pride March) statt?

Der Pride March findet am Sonntag, den 30. Juni statt. Los geht es offiziell um 12:00 Uhr.

Wo startet der Pride March?

An der Kreuzung von 26th Street und Fifth Avenue in Manhattan.

Auf welcher Route führt der Pride March entlang?

In diesem Jahr führt eine brandneue Route vom Ausgangspunkt bis zur 8th Street nach Süden, bevor sie nach Westen abbiegt, die Sixth Avenue überquert und die Christopher Street hinunterführt – dem historischen Zentrum der LGBTQ+ Community. Nach dem Passieren des berühmten Stonewall Monuments zieht der Pride March nach Norden auf die Seventh Avenue, vorbei am New York City AIDS Memorial und endet im Herzen von Chelsea an der Kreuzung von 23rd Street und Seventh Avenue.

× Erweitern Grafik: WorldPride World Pride

Wie lange dauert der Pride March?

Man rechnet damit, dass die letzte Teilnehmergruppe das Ende der Route um 21:30 Uhr erreicht. Für Paradeteilnehmer sollte die gesamte Route vom Startpunkt bis zum Ziel zwischen 60 und 90 Minuten dauern.

Brauche ich Tickets, um den Pride March zu sehen?

Nein, der Pride March ist frei zugänglich und für die Öffentlichkeit bestimmt. Hinweis: Die Anmeldefrist als Teilnehmer einer Gruppe, die am Pride March teilnimmt, ist bereits abgelaufen.

× Erweitern Foto: Michelle Rick/NYC & Company WorldPride NYC

Ist der Pride March auch für Menschen mit Behinderungen geeignet?

Der WorldPride verfügt über barrierefreie Toilettenräume. Es wird einen Sitzbereich mit kostenlosen ASL-Dolmetschern geben; die Teilnehmer können sich unter folgender Telefonnummer für die Nutzung dieser Plätze anmelden: +1 212-807-6327.

Wie wird das Wetter am Tag des WorldPride?

Die Durchschnittstemperatur in New York City Ende Juni beträgt 28 Grad Celsius am Tag und fast 20 Grad Celsius in der Nacht. Bitte beachte die Wettervorhersage an den Vortagen der Veranstaltung.

Wie viele Menschen werden voraussichtlich am WorldPride teilnehmen?

Man schätzt, dass an den Veranstaltungen und dem Pride March bis zu 4 Millionen Menschen aus der ganzen Welt teilnehmen. Damit wäre der WorldPride die größte Pride-Feier der US-Geschichte.

× Erweitern Foto: Brittany Petronella/NYC & Company Stonewall WorldPride NYC

Welche anderen Großveranstaltungen sind Teil vom WorldPride?

Eine Menge. Für eine vollständige Liste von allen WorldPride- und Pride-Veranstaltungen im Juni werfe eine Blick in den Pride-Monatskalender auf der Website von NYC & Company.

Hier sind einige der Highlights:

Die Rally: Stonewall 50 Commemoration ist eine kostenlose Veranstaltung in den Straßen des West Village, wo der Stonewall-Aufstand stattfand. Am 28. Juni finden Reden und Auftritte von Aktivisten, Organisatoren und Politikern statt.

Das Festival Pride Island beginnt am Samstag, den 29. Juni am Pier 97 am westlichen Rand von Hell’s Kitchen. Als Headliner sind Grace Jones und andere Künstler wie Kim Petras, Amara La Negra und Teyana Taylor angekündigt. Die ausverkaufte Veranstaltung geht am Sonntag, den 30. Juni weiter. Die Musik-Acts werden noch bekanntgegeben.

Teaze, eine exklusive Party für Frauen, findet am Samstag, den 29. Juni statt, und zwar im The DL auf der Lower East Side. Die Benefizveranstaltung ist ein hochenergetischer Dance Bash, der bis in die frühen Morgenstunden dauert.

× Erweitern Foto: Tiffany Sage/NYC & Company WorldPride NYC