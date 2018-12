Winter in Kanada

× Erweitern Foto: gaywhistler.com Whistler Pride

Kanadas Premier Justin Trudeau schrieb im Grußwort fürs Programmheft des letztjährigen Whistler Pride & Ski Festival: „Ich möchte den Organisatoren […] für ihre harte Arbeit danken, die diese wunderbare Veranstaltung ermöglicht. Eure Verdienste für Einigkeit, Inklusion und ein stärkeres Bewusstsein für sexuelle und geschlechtliche Diversität sind ein wichtiger Beitrag zu einem besseren Kanada für uns alle.“

Recht hat er. Wer einmal im Meer der Regenbogenfahnen die Pisten von Whistler Blackcomb runterrauscht, sich in den Beats der „Snowball“-Disco verliert oder seine Après-Ski-Drinks im Männergedränge der „Splash“-Pool-Party bechert, lernt Kanada von seiner schönsten Seite kennen. Dass das schwule Spektakel nicht nur von der Stadtverwaltung, sondern sogar von der Regierung gewürdigt wird, spricht für sich. Dass es von GayTravel.com 2016 und 2017 zweimal in Folge zur besten schwulen Winter-Sause gekürt wurde, ebenfalls.

× 1 von 4 Erweitern Foto: gaywhistler.com Whistler Pride × 2 von 4 Erweitern Foto: gaywhistler.com Whistler Pride × 3 von 4 Erweitern Foto: gaywhistler.com Whistler Pride × 4 von 4 Erweitern Foto: gaywhistler.com Whistler Pride Prev Next

Vorstand des Whistler Pride & Ski Festival ist kein Geringerer als Dean Nelson. Er wurde im Jahr 2010 über die Szene hinaus bekannt, weil er bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver erstmals ein Pride House als Treffpunkt für queere Athleten und Besucher ins Leben rief – eine Tradition, die bei den Olympischen Spielen in London und Pyeongchang fortgeführt wurde. Nelsons Baby bleibt trotzdem das Ski-Festival in Whistler. Die 27. Ausgabe bietet neben Wintersport-Action auch wieder Workshops, einen Comedy-Abend und die beliebte Fetisch-Party „Furrocious“.

20. bis 27. Januar 2019, Whistler, Kanada

www.gaywhistler.com