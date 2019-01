WALT DISNEY WORLD RESORT IN FLORIDA

× Erweitern © Disney Disney

Was wäre ein Urlaub in Florida, ohne die Disney Themenparks besucht zu haben? Das Walt Disney World Resort im Herzen Floridas bietet seinen Besuchern vier einzigartige Themenparks, zwei atemberaubende Wasserparks, ausgiebige Shopping-Möglichkeiten, ausgezeichnete Restaurants, nächtliche Unterhaltung, fünf Golfplätze, Minigolf, Wassersport und grenzenlose Erholung auf über 122 Quadratkilomter – ein Urlaubsparadies so groß wie Manhattan. Man sollte auf jeden Fall ein bis zwei Tage pro Park einplanen, um die ganze Vielfalt in vollen Zügen genießen zu können.

MAGIC KINGDOM

Reise in eine Welt voller Fantasie und Magie, in der die beliebtesten Disney Figuren wie Micky Mouse, Donald Duck und Goofy zum Leben erwachen. Mit Cinderella Schloss, der Main Street U.S.A., einem täglichen Feuerwerk und der Magic Kingdom Parade mit den legendären Disney Charakteren ist dieser Park der absolute Klassiker. Nicht verpassen: Eine Fahrt mit dem Space Mountain im Tomorrowland.

EPCOT

Reise durch Zeit und Raum. Besuche die Wunder der Zukunft und spannende Innovationen in Future World, erlebe z.B. Mission: Space – einer Reise zum Planeten Mars oder kreiere und teste Deinen eigenen Rennwagen in Test Track. Danach erwartet Dich World Showcase: besuche 11 verschiedene Länder, Kulturen und Cuisines an einem Tag! Spannende Attraktionen für jedes Alter versprechen Aufregung und Nervenkitzel.

DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS

Lichter, Kamera, Action! Showbusiness steht im Mittelpunkt, aber der Star ist man selbst. Ob beim Lauf über den roten Teppich in das Herz der Filme-Welt oder bei Attraktionen aus der Welt von Star Wars, Toy Story, Die Schöne und das Biest, Disney Junior, Indiana Jones und vielen anderen. Hier ist alles bereit für eine Nahaufnahme. Nicht verpassen: Die rasanten Fahrten mit The Twighlight Zone Tower of Terror und Rock’n’Roller Coaster Starring Aerosmith sind ein echter Nervenkitzel.

DISNEY’S ANIMAL KINGDOM

Hier erlebt man die Wunder der Natur im Laufe des Tages bis in die Nacht. Ob seltene Tiere aus nächster Nähe, unvergesslische Abenteuer wie Pandora – the World of Avatar oder beliebte Tiergeschichten wie König der Löwen oder Findet Demo – Abwechslung, Abenteuer und Unterhaltung sind garantiert.

DISNEY SPRINGS

Neben den Disney Parks bietet Walt Disney World auch ausgezeichnete Restaurants, Einkaufserlebnisse und Abendunterhaltung, die alleine schon einen Besuch wert sind. In Disney Springs findet sich eine Uferpromenade mit ausgezeichneten Restaurants und Bars für jeden Geschmack, jede Menge Shopping-Möglichkeiten für Fashionistas sowie ein Unterhaltungsviertel mit Livemusik, Straßenshows, Kino, Bowling und vielem mehr.