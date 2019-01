ENTDECKE FLORIDA!

× Erweitern Foto: Laurence Norah/Florida Keys News Bureau Visit Florida

Der Sunshine State zählt weltweit zu den beliebtesten Destinationen für LGBTQ-Urlauber. Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten im Jahre 2015, gleichgeschlechtliche Ehen für rechtmäßig zu erklären, sowie die unzähligen LGBTQ-Events machen Florida zu einem ganzjährigen Reiseziel für die Community.

Locker entspannen lässt sich an den Stränden von Fort Lauderdale, Miami, St. Pete/Clearwater oder Key West während man Spaß und Action in den Vergnügungsparks rund um Orlando oder Tampa findet. Und natürlich kommen auch Naturliebhaber in Florida nicht zu kurz. Ob auf Alligatoren-Safari im Everglades Nationalpark, beim Schnorcheln rund um die Florida Keys oder während einer Kajaktour mit Delfinen entlang der Küste – Begegnungen mit der artenreichen Pflanzen- und Tierwelt sind hier an der Tagesordnung. Und jede Menge spannender Events! www.visitflorida.com

EVENTS

FEBRUAR

Fort Lauderdale – Direkt am Strand feiert die größte LGBTQ-Community des Staates den Pride Fort Lauderdale. www.pridefortlauderdale.org

Miami – Ende Februar findet in Miami Beach das schwule Winter Party Festival statt. Höhepunkt ist eine große Strandparty. www.winterparty.com

MÄRZ

Tampa – Mit einer Parade und einem Straßenfest feiert die Metropole an der Westküste Floridas den Tampa Pride. www.tampapride.org

× Erweitern Foto: Andreas Müller Miami Winter Party Miami

APRIL

Miami – Der Miami Beach Pride mit seiner Parade entlang des Ocean Drive gehört zu den Höhepunkten der lokalen LGBTQ Community. www.miamibeachpride.com

MAI

Miami – Sizzle South Beach gehört zu den größten Events der afro-amerikanischen LGBTQ-Community. www.sizzlemiami.com

JUNI

Orlando – Beim One Magical Weekend treffen sich am ersten Wochenende im Juni schwule Circuit Fans u.a. in einem Disney Wasserpark. Zur gleichen Zeit finden auch das Lesbenfestival Girls in Wonderland und das Bären-Event Tidal Wave statt. www.onemagicalweekend.com / www.girlsinwonderland.com / www.tidalwaveparty.com

St. Pete/Clearwater – Die Besonderheit von Floridas größtem Pride Festival ist die große Parade nach Sonnenuntergang. www.stpetepride.com

× Erweitern Foto: Visit St. Pete/Clearwater St. Pete St. Pete Pride

Key West – Auch am südlichsten Punkt der USA wird im Juni Pride gefeiert. www.keywestpride.org

JULI

Key West – Bei der Sommerausgabe des Bone Island Festivals treffen sich schwule Nudisten aus aller Welt. www.nakedkeywest.squarespace.com

AUGUST

Orlando – Die Gay Days rund um das Disney World Resort locken jeweils Tausende von Besuchern in die Themenparks. www.gaydays.com

Key West – Das Tropical Heat Festival macht seinem Namen alle Ehre. www.tropicalheatkw.com

SEPTEMBER

Key West – Das Women Fest lockt über das Labor Day Wochenende Tausende von Lesben in die Stadt. www.womenfest.com

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Key West Fantasy Fest Key West

OKTOBER

Fort Lauderdale – Die Southern Comfort Transgender Conference ist die wichtigste Plattform für Transgender in den USA. / www.sccfla.org

Orlando – Über 160.000 Besucher werden zum jährlichen Pride erwartet. www.comeoutwithpride.com

Key West – Das Fantasy Fest gilt als eine der verrücktesten Veranstaltungen der USA und ist auch bei der LGBTQ-Community äußerst beliebt. www.fantasyfest.com

NOVEMBER

Miami – Die White Party gehört zu den bekanntesten Benefizveranstaltung der USA zu Gunsten der LGBTQ-Community. Zeitgleich feiern auf dem Circuit Miami Festival schwule Clubber aus aller Welt. www.whiteparty.org / www.circuitfestival.net