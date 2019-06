Video: Axel Hotels werben mit schwuler Version der Eroberung Amerikas

× Erweitern Foto: Axel Hotels Axel Hotels

Christoph Kolumbus als schwuler Liebhaber? Die neueste Kampagne der Axel Hotels, die mit dem Axel Beach Miami ihr erstes Haus in den USA eröffnen, spielt dieses Szenario einmal durch.

„Lasst uns den Hass gegen Liebe tauschen“ – mit diesem Slogan wirbt LGBTIQ*-Hotelkette Axel für die Eröffnung ihres ersten Hauses in den USA. Das Video, in dem Christoph Kolumbus und seine Begleiter an der Küste Amerikas erstmals auf Ureinwohner treffen, soll ein Zeichen für Diversität von Identität, sexueller Orientierung, Geschlechtern und Kulturen setzen.

Erdacht hat sich die Kampagne der in Barcelona ansässige Kreativ-Direktor Kike Doatis, der in den Geschichtsbüchern nach einem Symbol für Einigkeit und Gleichheit ohne Vorurteile suchte. „Das Aufeinandertreffen von Europa und Amerika war ein große, gewaltsamer und rücksichtsloser Fehler, der eine wesentliche Rolle in der Geschichte als Sinnbild für Krieg und Tyrannei spielte. Wenn wir all diesen Hass, mit dem wir konfrontiert werden in Liebe umwandeln, wäre die Welt ein wunderbarer Ort“, so Doatis.

Aktuell sind die Axel Hotels in Barcelona, Berlin, Ibiza. Madrid, Gran Canaria und Venedig vertreten. Für August ist die Eröffnung des Axel Beach Miami in geplant, weitere Häuser folgen in San Sebastián, Valencia, Madeira und Bilbao.

www.axelhotels.com