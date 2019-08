TOP 6: ARGENTINIEN

× Erweitern Foto: argentina.travel Buenos Aires

Argentinien gilt als eines der LGBTIQ*-freundlichsten Reiseländer Südamerikas. Neben der Hauptstadt Buenos Aires locken zahlreiche Regionen mit atemberaubenden Landschaften und kultureller wie kulinarischer Vielfalt. Die Highlights:

BUENOS AIRES

Hier schlägt das Herz Argentiniens. An die 14 Millionen Menschen leben im Großraum Buenos Aires und machen die Stadt zu einem einzigartigen Schmelztiegel der Kulturen. Neben den klassischen Sehenswürdigkeiten wie dem Präsidentenpalast Casa Rosada, dem Teatro Colón, dem Friedhof von Recoleta mit dem Grabmahl Eva Peróns („Evita“) oder dem ehemaligen Hafenviertel La Boca, locken Stadtviertel wie San Telmo und Palermo für ausgedehnte Spaziergänge. Der Besuch einer Tangoshow gehört dabei ebenso zum Pflichtprogramm wie das Stöbern im wohl schönsten Buchladen der Welt, dem in einem alten Theater befindlichen El Ateneo Grand Splendid. Und natürlich darf ein Ausflug ins Nachtleben von Buenos Aires nicht fehlen. Bars wie Sitges und km Zero sind ein guter Ausgangspunkt, bevor es in die Klubs wie Amerika oder (am Donnerstag) auf die Club 69 Party geht. Tagsüber lohnt ein Stopp im Pride Café in San Telmo - besonders sonntags im Anschluss an einen Bummel über den berühmten Flohmarkt. Wichtigster Termin für die LGBTIQ* Community ist im November. Dann feiert die Stadt mit dem Marcha del Orgullo ihren Pride mit gut 100.000 Teilnehmern und einer Parade, die von der Plaza de Mayo bis zur Plaza Congreso zieht.

× Erweitern Foto: argentina.travel Buenos Aires

IGUAZÚ

Sie gelten als die schönsten Wasserfälle der Welt. Die Cataratas del Iguazú an der Grenze zu Brasilien bestehen aus über 270 größeren und kleineren Fällen, die auf einer Breite von knapp drei Kilometern bis zu 82 Meter Meter in die Tiefe stürzen. Rundherum finden sich die letzten Reste des Atlantischen Regenwaldes mit einer vielfältigen Fauna und Flora. Neben gut 800 Schmetterlingsarten leben in dem zum Nationalpark und UNESCO Weltnaturerbe erklärten Gebiet auch Kaimane, Nasenbären, Papageien und der Riesentukan. Großartige Perspektiven auf die Wasserfälle hat man, wenn man in eines der Schnellboote steigt, das die Besucher durch die Gischt ganz dicht an die Wasserfälle heranfährt.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Argentinien

SALTA

Rund um die im Nordwesten Argentiniens gelegene und von kolonialer Architektur geprägte Stadt Salta finden sich einige der beeindruckendsten Landschaften des Landes. Wüsten, Kakteen und die Gipfel der Anden prägen die Gegend, über die man sich am besten einen Eindruck macht, indem man den Tren a las Nubes („Zug in den Wolken“) besteigt. Die Strecke führt über zahlreiche Brücken, Viadukte und Tunnel auf über 4.000 Höhenmeter und bietet spektakuläre Aussichten. Ebenfalls sehenswert sind die Valles Calchaquíes mit der Stadt Cafayate und die Ruinen der von Calchaquí Indianern erbauten Festungen.

× Erweitern Foto: argentina.travel Salta

PUERTO MADRYN

Für Naturliebhaber gibt es in Argentinien kaum einen besseren Ort als den Besuch von Puerto Madryn und der Halbinsel Valdés. Zwischen Juni und Dezember nutzen Wale die Gewässer vor der Küste, um hier ihre Kälber zu gebären und aufzuziehen. Daneben wimmelt es von Seevögeln, Seeelefanten, Seelöwen - und Pinguinen. Bis zu 1 Million Magellan Pinguine drängeln sich an der Punta Norte, um hier zu Brüten. Da die Tiere keine Scheu vor Menschen haben, kann man mitten durch die Kolonie hindurchspazieren. Ein besonderes Highlight ist zudem ein Tauchgang mit Seelöwen. Zwischen Januar und April sowie zwischen Oktober und Dezember gehen vor den Stränden rund um die Halbinsel auch Orkas auf Jagd nach jungen Seeelefanten und Seelöwen.

× Erweitern Foto: argentina.travel Argentinien

MENDOZA

Die im Westen am Rande der Anden gelegene Provinz ist berühmt für exzellente Weine und typisch argentinische Küche. Weingüter wie Salentein oder El Enemigo sind dabei auch architektonisch überaus sehenswert. Luxuriöse Boutiquehotels inmitten der Weinfelder, darunter etwa das Casa de Uco, die Cavas Wine Lodge oder Entre Cielos, verbinden Erholung und Genuss mit ansprechendem Design. Und auch wer Feiern will, kommt in Mendoza Stadt auf seine Kosten. Die Queen Disco ist Mendozas beliebteste Adresse für die LGBTIQ* Community, die dort an den Wochenenden bis in den frühen Morgen tanzt. Als größtes Szene-Event des Jahres gilt die Vendimia para Todos im März. Höhepunkt der schwulen Version des lokalen Festes zur Weinlese ist die Wahl eines Weinkönigs und einer Weinkönigin, die aus der LGBTIQ* Community stammen.

× Erweitern Foto: argentina.travel Mendoza

EL CALAFATE

Gut drei Flugstunden südlich von Buenos Aires liegt einer der spektakulärsten Nationalparks Argentiniens. Die drei großen Gletscher Perito-Moreno, Upsala und Viedma prägen die Landschaft des in Patagonien liegenden Nationalparks Los Glaciares, den man von der Stadt El Calafate aus erreicht. Während man zu einigen Gletschern nur per Ausflugsschiff über den Lago Agentino gelangt, führt eine Straße direkt zum Perito-Moreno Gletscher. Der ebenfalls im Lago Argentino endende Gletscher kann auf Wegen entlang der Uferseite aus betrachtet werden, geführte Touren führen auch direkt über den Gletscher. Schiffe fahren bis an die bis über 70 Meter hohe Kalbungsfront und bieten einmalige Perspektiven auf die blau schimmernden Eismassen.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Argentinien

INFO

www.argentina.travel