Top 5 Ausflugsziele mit eigenem Auto in Süddeutschland

Der Süden Deutschlands ist reich an Sehenswürdigkeiten und kulturellen Schätzen, die nicht nur von den Deutschen, sondern auch von Besuchern aus Europa und anderen Ländern der Welt gern angesteuert werden. Viele der schönsten Ausflugsziele kann Mann direkt und bequem mit dem Auto erreichen.

Autoreisen erfreuen sich großer Beliebtheit

Reisen mit dem Auto sind beliebt, weil sie die größtmögliche Unabhängigkeit bieten. Du reist unabhängig von Zeit und Ort und kannst spontan an Orten anhalten, die du für sehenswert hältst. Wie du deine Autoreise gestalten möchtest, liegt ganz in deinem Ermessen. Du kannst sie planen, oder du wählst ein Ziel und nimmst dir Zeit, um interessante Orte, die du zufällig entdeckst, besuchen zu können. Eine wichtige Voraussetzung für die gelungene Autoreise ist die Wartung deines PKW. Nichts ist ärgerlicher als eine Panne während der Urlaubszeit oder während eines Trips an einem verlängerten Wochenende. Aus diesem Grund ist es von Vorteil, wenn du deinen Wagen vor der Reise durchchecken lässt. Muss etwas repariert werden, kannst du auf Internetseiten wie PkwTeile.de die benötigten Teile bestellen und innerhalb eines Tages nach Hause bestellen. Ist der Wagen fit, kann die Reise beginnen.

Süddeutschland entdecken

Wenn du allein oder mit deinem Partner Süddeutschland entdecken möchtest, könnte die Wahl der Ausflugsziele aufgrund ihrer Vielfalt schwer fallen. Es gibt jedoch eine Top 5 für Süddeutschland, die du unbedingt gesehen haben solltest.

Schloss Neuschwanstein

Das Märchenschloss Neuschwanstein befindet sich oberhalb von Hohenschwangau bei Füssen im bayerischen Allgäu. Der nächstgelegene Ort, in dem du auch eine Übernachtung buchen kannst, ist Schwangau. Du kannst mit dem Auto unweit des Schlosses parken, in der Hochsaison sind die Plätze allerdings auch gerne mal knapp. Es gibt aber günstige Busverbindungen. Das Märchenschloss des bayerischen Königs Ludwig II. liegt einzigartig in den Bergen und fasziniert Besucher aus aller Welt mit seiner traumhaften Architektur.

Enpfehlung: Tickets sind nur vor Ort erhältlich, können aber HIER online reserviert werden.

Entdecke den Schwarzwald

Der Schwarzwald erstreckt sich in Baden-Württemberg bis an die Grenze Frankreichs. Wie es der Name bereits sagt, handelt es sich um ein sehr dichtes Waldgebiet, das zum Wandern und Radeln einlädt. Aber auch schöne Autotouren über abgelegene Straßen sind möglich. Die Region hat eine reichhaltige Kultur, die es zu entdecken gilt. Genau genommen gehört der Schwarzwald zu den deutschen Mittelgebirgen und ist beliebtes Ausflugsziel für Wanderer.

München als einzigartige bayerische Metropole

München ist nicht nur die Hauptstadt des Freistaates Bayern, sondern die Stadt hat viele einzigartige Facetten, die es zu entdecken gilt. Du kannst Kultur und Architektur erleben, herrlich shoppen oder dich von der bayerischen Küche verwöhnen lassen.

Den herrlichen Bodensee erleben

Der Bodensee erstreckt sich im Dreiländereck Deutschland-Österreich-Schweiz und gilt als einer der größten und schönsten europäischen Seen. Besonders die Blumeninsel Mainau zieht mit ihrer blühenden Pracht im Frühling und Sommer sehr viele Besucher an.

Das traditionelle Regensburg besuchen

Regensburg ist eine der ältesten deutschen Städte und stark durch das Adelsgeschlecht der Thurn-und-Taxis geprägt, dessen Schloss St. Emmeram du bis heute besuchen kannst. Faszinierend sind auch die Architektur der Altstadt sowie der Regensburger Dom.