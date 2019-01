Thailand startet Videokampagne für LGBTIQ*

× Erweitern Foto: gothaibefree.com Thailand

Go Thai Be Free - mit diesem Slogan wirbt das Thailändische Tourismusbüro (TAT) um LGBTIQ*-Urlauber. Zeitgleich mit der in Madrid stattfindenden Reisemesse Fitur wurde letzte Woche eine neue Videokampagne gestartet, in der schwule und lesbische Pärchen die Vielfalt des Landes erkunden.

Bereits im Sommer letzten Jahres widmete sich in Bangkok ein internationales Symposium dem Thema LGBTQ Tourismus, bei dem sich zahlreiche Vertreter der thailändischen Tourismusbranche über diesen Markt informieren konnten.

Thailand gilt als eines des LGBTIQ*-freundlichsten Reiseländer Asiens überhaupt und blickt auf eine lange Willkommenstradition zurück. Neben der Metropole Bangkok mit ihren zahlreichen Szenenars locken Stranddestinationen wie Phuket oder Kuh Samui. Dschungel und viel Kultur findet man dagegen im Norden des Landes rund um Chiang Mai.

Thailands derzeitige Militärregierung unterstützt derzeit einen Gesetzesentwurf, der gleichgeschlechtliche Ehen anerkennt und bei Verabschiedung das Land zum ersten asiatischen Staat machen würde, der die Ehe für alle einführt.

Im März wird sich das Thailändische Tourismusbüro auch im LGBT-Bereich der Internationalen Tourismusbörse ITB in Berlin mit einem eigenen Stand präsentieren.

