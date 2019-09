Bangkok: Asiens LGBTIQ*-freundlichste Metropole

– ANZEIGE –

Thailands Hauptstadt ist auch bekannt als die „Stadt der Engel“ (Krung Thep). Bangkok ist geschäftig, traditionsreich und zugleich eine der modernsten Metropolen der Welt. Ob in die Höhe strebende Wolkenkratzer, innovative Kunst, ausgefallene Mode, farbenfrohe Tempel und faszinierende königliche Paläste – Bangkok begeistert und überrascht.

Mit etwa 12 Millionen Einwohnern ist Bangkok die mit Abstand am dichtesten besiedelte Stadt Thailands und wird vom mächtigen Chao Phraya Fluss durchzogen. Sie ist die Heimat eines der größten Flughäfen der Welt aber auch ein Ort, an dem Lebensmittel und Blumen aus hölzernen Longtail-Booten, die auf den Flüssen und Kanälen schwimmen, verkauft werden.

× Erweitern Foto: gothaibefree.com Bangkok

Das Herumkommen in der Stadt ist einfach: Der moderne SkyTrain hat das Gesicht und die Dynamik der Stadt entscheidend verändert. Vom Tuk Tuk oder einem Wassertaxi aus hat man eine tolle Möglichkeit, die Stadt aus einem anderen Blickwinkel zu erleben.

Stadt der Kontraste

Bangkok ist eine Stadt der Kontraste. Hier findet sich eine der ältesten Chinatowns der Welt aber auch moderne, mit Hochhäusern gespickte Geschäftsviertel. Zum Einkaufen hat man die Wahl zwischen brandneuen Einkaufszentren oder etwa dem lebendigen Chatuchak Markt, auf dem man sein Verhandlungsgeschicklichkeit unter Beweis stellen kann. Und sein Essen schnappt man sich beim Straßenverkäufer an der Ecke oder hat die Möglichkeit, sich in einem Sternerestaurant den Gaumen zu verwöhnen.

× Erweitern Foto: gothaibefree.com Bangkok

Schwuler Hot Spot

Du bist ein Fan von Nachtleben und Party? Dann besuche die Sois 2 bis 4 an der Silom Road – dem schwulen Hot Spot für Bangkoks Szene, wo sich Einheimische wie Touristen treffen, um eine tolle Zeit miteinander zu verbringen und sich zu vergnügen. Auch an der Sukhumvit Road, der Kreuzung Sapan Kwai und dem Viertel Ramkamhaeng stößt man auf ein großartiges (auch schwules) Nachtleben. Oder man besucht eine Rooftop-Bar und genießt einen 360-Grad-Panorama-Blick auf die weitläufige Stadt. Tanze auf einem der Festivals wie der White Party oder G-Circuit während des thailändischen Neujahrsfestes Songkran oder lass Dich von einem Auftritt der Queens von Drag Race Thailand begeistern die regelmäßig an verschiedenen Orten der Stadt oder auf der legendären Maggie Choo’s Party auftreten.

× Erweitern Foto: gothaibefree.com Bangkok

Bangkok ist mit Abstand die LGBTIQ*-freundlichste Hauptstadt Asiens. Der Spruch „Mai Pen Rai“ (thailändisch für „Macht nichts"), definiert die Freundlichkeit und offene Mentalität aller Thais. Ungeachtet dessen, dass Bangkok eine riesige Metropole ist, entfaltet sich hier eine einladende Kultur des leben und Leben lassen.

INFO

Weitere Infos für Bangkok und Thailand als LGBTIQ*-Reiseziel findest Du auf www.gothaibefree.com

ANREISE

Thai Airways bietet Flüge von Deutschland nach Thailand ab 550 Euro in der Economy und ab 2.319 Euro in der Business Class an. Es gelten Tarifbedingungen. www.thaiair.de