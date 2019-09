Thailand: Auf Entdeckungsreise durch das Königreich Lanna

– ANZEIGE –

Der Norden Thailands, einst Gebiet des alten Lanna Königreichs, ist eine üppig grüne und vielseitige Region. Am bekanntesten sind jedoch das als kulturelle Hauptstadt Thailands bekannte Chiang Mai und die im Goldenen Dreieck liegende Stadt Chiang Rai.

Etwa 800 Kilometer nördlich von Bangkok und nur einen kurzen Flug entfernt, bieten beide Städte für neugierige Reisende authentische lokale Erlebnisse und etliche Kulturschätze. Chiang Mai ist vollgepackt mit Tempeln, Kunstgalerien und Restaurants mit nordthailändischer Küche und ist eine großartige Alternative zum hektischen Treiben in Bangkok. Ein Ausflug außerhalb der alten Stadtmauern zeigt eine Landschaft mit sattgrün bewachsenen Hügeln, in denen Bergstämme in kleinen Dörfern leben und ihre Reis- und Gemüsefelder bestellen. Unbedingt besuchenswert sind der Doi-Suthep-Tempel, der Nachtbasar und der Straßenmarkt in der Altstadt am Sonntag. Für Touristen gibt es in Chiang Mai zahlreiche Aktivitäten, darunter das Pflanzen von Reis, eine Almosen-Gabe für die Mönche der Stadt oder der Besuch eines thailändischen Kochkurses.

Chiang Mai bietet eine kleine, entspannte LGBTIQ*-Szene und insgesamt werden die Orte der Stadt immer stärker inklusive für alle. Die Epizentren liegen außerhalb der Mauern, die die Altstadt umgeben, beispielsweise in Chang Pueak, Niammanhaemin und Santitham.

Chiang Rai ist bis heute eine verschlafene aber sehr angenehme Provinzstadt, die sich durch eine freundlichere und bodenständigere Atmosphäre auszeichnet. Im Jahr 1262 gegründet, kann man sich vorstellen, dass sie ein Reiseziel ist, das sowohl kulturelle Highlights als auch viel Geschichte für alle jene bietet, die sich für die uralte thailändische Kultur und Lebensweise interessieren. Für jemanden auf der Suche nach einem aufregenden Nachtleben, ist Chiang Rai vielleicht nicht das Richtige, obwohl es auch hier einen Nachtmarkt und ein Jazz-Festival gibt.

INFO

Weitere Infos für Nordthailand und das gesamte Land als LGBTIQ* Reiseziel findest Du auf www.gothaibefree.com

TIPP

Der deutsche Reiseveranstalter PINKTOURS bietet eine 18-tägige Rundreise durch Nordthailand mit anschließendem Badeurlaub auf Phuket an. Der Preis pro Person im Doppelzimmer startet ab 2.555 Euro inklusive Flüge mit Thai Airways ab Deutschland.

Auf dem Programm stehen Besuche in Bangkok, Kanchanaburi, Ayutthaya, Sukothai, Chiang Rai und Chiang Mai sowie 7 Übernachtungen auf der Insel Phuket.

Alle Infos und der genaue Reiseverlauf unter www.pinktours.de