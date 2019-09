Koh Samui: Insel der Fantasie

– ANZEIGE –

Koh Samui, von den Einheimischen liebevoll Samui genannt, ist eine der beliebtesten tropischen Inseln Thailands. An der Ostküste des Landes gelegen, ist sie eine perfekte Alternative zwischen Mai und Oktober, wenn auf den im Westen Thailands gelegenen Urlaubsinseln gerade Regenzeit herrscht.

Samui ist ideal für Paare und moderne Familien, um sich selbst zu verwöhnen und sich im Urlaub eine erholsame Auszeit zu gönnen. Die Besucher werden dazu ermuntert, es sich in relaxter Atmosphäre gut gehen zu lassen – sei es beim Besuch eines Spas, während langer Spaziergänge am Strand oder bei entspannenden Stunden am Pool - mit dem dazu passenden Essen.

× Erweitern Foto: gothaibefree.com Thailand

Gastronomische Vielfalt

Essen und Trinken auf Koh Samui wird nie langweilig, für den Besucher stehen unzählige exzellente Restaurants und Bars zur Auswahl. Frühstück, Brunch, Abendessen oder wann auch immer, hier gibt es eine riesige gastronomische Auswahl von lokaler bis internationaler Küche. Nachtschwärmer werden die fantastische Bar- und die Clubszene entlang der Chaweng Beach Road lieben.

× Erweitern Foto: gothaibefree.com Thailand

Feiern bei Vollmond

Die eigentliche Gay-Szene auf der Insel ist recht klein. Es gibt keinen ausgewiesenen Schwulenstrand auf Koh Samui, aber die meisten schwulen Touristen und Einheimischen fahren zum Central Chaweng Beach am Ende der Soi Lamdin, um sich zu entspannen und zu sonnen. Einige Resorts veranstalten ab und an eine LGBTIQ* Pop-Up-Party. Wem Partys eine Herzensangelegenheit sind – die Nachbarinsel Koh Phangan gilt als Geburtsstädte der Vollmondparty. Diese findet auch heute noch statt und zwar einmal im Monat!

Insel-Hopper werden dagegen den Ang Thong Marine Park lieben, in dem man eine Auswahl unter 42 Inseln hat. Auch Koh Tao, die derzeit wohl angesagteste Insel, ist hier zu finden.

× Erweitern Foto: gothaibefree.com Thailand

INFO

Weitere Infos für Koh Samui und Thailand als LGBTIQ*-Reiseziel findest Du auf www.gothaibefree.com

TIPP

Der deutsche Reiseveranstalter DIVERSITY TOURS bietet eine 14-tägige Reise nach Koh Samui mit dem Besuch der Full Moon Party an. Der Preis pro Person im Doppelzimmer startet ab 1.499 Euro inklusive Flug mit Thai Airways ab Deutschland.

Zur Leistung gehören neben den Flügen in der Economy Class insgesamt 12 Übernachtungen mit Frühstück, ein VIP-Transfer vor Ort, ortskundige deutsche Reiseleitung sowie ein Full Moon Party Package mit Speedboot-Transfer und Welcome-Longdrink.

Alle Infos zur Reise unter www.diversitytours.de