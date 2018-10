Stopover: STOCKHOLM

× Erweitern Foto: Visit Stockholm Stockholm

Wer noch niemals in Stockholm war, sollte das schnellstens nachholen. Mit ihren zahlreichen Kanälen und Inseln ist Schwedens Hauptstadt ein echtes Schmuckstück. Ob im Winter zum Kuscheln und Punsch-Trinken oder im Sommer zum Pride: Stockholm bietet zu jeder Jahreszeit etwas für den Wochenendurlauber.

ANSCHAUEN

LGBT-Tour durch Stockholm

Tourguide Lars Björkman kennt die spannendsten und lustigsten Episoden aus allen Epochen der Stockholmer LGBT-Geschichte und erzählt sie auf maßgeschneiderten Touren. www.guidestockholm.com

Gamla Stan

Stockholms Altstadt mit ihren kleinen Gassen lädt zu einem Spaziergag ein, bei dem man neben Kirchen und historischen Häusern auch immer wieder kleine Läden wie die Zuckerstangenmanufaktur Polkagriskokeri entdecken kann (Lilla Nygatan 10). www.gamlastanspolkagriskokeri.se

ABBA Museum

Ein Highlight für alle Stockholm-Besucher ist das 2013 eröffnete ABBA Museum (Djurgårdsvägen 68), das jedem Schlagerfan das Herz höherschlagen lässt. Neben etlichen Fotos, Kostümen, Preisen und sonstigen Memorabilien gibt es zudem eine Ausstellung zum Thema Eurovision Song Contest. Im Jahr 2018 wurde die Ausstellung erweitert. Auch die Anreise mit der Djurgården-Fähre ist dank spektakulärer Aussichten auf die Altstadt schon eine Sensation. www.abbathemuseum.com

Vasa Museum

Die Vasa ist das weltweit einzig erhaltene Schiff aus dem 17. Jahrhundert und mit ihren hunderten geschnitzten Figuren ein echtes Schmuckstück. Kein Wunder, dass das Vasa-Museum zu (Galärvarvsvägen 14) den am meisten besuchten Orten Schwedens zählt. www.vasamuseet.se

× 1 von 7 Erweitern Foto: Visit Stockholm Stockholm Wache vor dem Königspalast × 2 von 7 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Stockholm ABBA - The Museum × 3 von 7 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Stockholm Regenbogen-Lollies in Gamla Stan × 4 von 7 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Stockholm Södermalm × 5 von 7 Erweitern Foto: Visit Stockholm / Jeppe Wikstrom Stockholm Eis-Segler im Winter × 6 von 7 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Stockholm Vasa Museum × 7 von 7 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Stockholm Södermalm Prev Next

Södermalm

Wer das hippe Stockholm sucht, wird hier fündig: In Södermalm wechseln sich alternative Cafés mit Secondhand-Läden und bizarren Boutiquen ab. Zudem ist das einstige Armenviertel der Geburtsort von Schwedens bekanntester Diva: Greta Garbo.

Rüstkammer

Das Rüstkammer-Museum ist Teil des Schlosses (Slottsbacken 3) und wirft Licht auf die traditionsreiche Geschichte des schwedischen Königshauses. Vom Totenhemd Gustavs II. Adolf bis zu den Roben von Königin Silvia sind hier neben Textilien natürlich auch beeindruckende Rüstungen zu sehen. www.livrustkammaren.se

× Erweitern Foto: Visit Stockholm Stockholm Brücke nach Skeppsholmen

Fotografiska

Das Museum für Fotografie (Stadsgårdshamnen 22) mit seinen sehenswerten Sonderausstellungen zeigt das Beste, was Fotokunst weltweit zu bieten hat. www.fotografiska.com

Fjäderholmarna

Ein Besuch Stockholms wäre nicht komplett ohne einen Ausflug auf eine der 30.000 vorgelagerten Inseln. Die am nächsten liegende Insel Fjäderholmarna erreicht man in gut 20 Minuten. Sie gibt einen ersten Eindruck von dem, was einen auf den Schäreninseln erwartet.

ESSEN & TRINKEN

Fjäderholmarna Rökeriet

Das auf der Insel Fjäderholmarna gelegene Restaurant Rökeriet (Fjäderholmen 12) serviert typisch schwedische Gerichte wie Hering, Lachs, Muscheln und Tartar vom Reh. www.rokeriet-fjaderholmarna.se

Hallwylska

In dem wohl schönsten Innenhof Stockholms befindet sich das nur im Sommer geöffnete erstklassige Restaurant Hallwylska (Hamngatan 4), das sich perfekt für ein romantisches Dinner an einem lauen Abend eignet. www.hallwylskamuseet.se

× 1 von 4 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Stockholm Mälarpavilijongen × 2 von 4 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Stockholm × 3 von 4 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Stockholm Reh-Tartar im Fjäderholmana Rökeri × 4 von 4 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Stockholm Zuckerstangenmanufaktur in Gamla Stan Prev Next

Nytorget

Das Restaurant Nytorget (Nytorget 6) in Södermalm serviert schwedische Küche und ist für seine vegetarischen Gerichte bekannt. www.nytorget6.com

Mälarpaviljongen

Das wohl beliebteste Sommerziel der schwulen Szene ist das schwimmende Restaurant Mälarpaviljongen (Norr Mälarstrand 64), von dessen Pontons man einen tollen Blick in den Sonnenuntergang hat. Mit dem Kauf eineshauseigenen Weins oder Sekts unterstützt man zugleich Projekte der LGBTIQ*-Community, denn ein Teil der Erlöse wird gespendet. www.malarpaviljongen.se

Orangeriet

Einen schönen Blick aufs Wasser hat man vom Restaurant Orangeriet (Norr Mälarstrand Kajplats 464), das auch über eine Bar auf der Dachterrasse verfügt. Ideal zum Brunch. www.trattorian.se

Södra Teatern

Das Restaurant im Södra Teatern (Mosebacke Torg 1) serviert ausschließlich vegetarische Gerichte – aber mit überraschend breitem Geschmacksspektrum. Der angeschlossene Biergarten ist ein beliebter Ort für laue Abende, im Theater selbst finden zahlreiche Veranstaltungen statt, auch für die LGBTIQ*-Community. www.sodrateatern.com

TAK

Das angesagte Restaurant TAK (Brunkebergstorg 4) hat sich auf Meeresfrüchte und Sushi aus regionalem Fisch spezialisiert und präsentiert ausgezeichnete skandinavisch-japanische Fusion-Küche. Eine Raw Bar und eine Dachterrasse mit großer Bar runden das Angebot ab. www.tak.se

Taverna Brillo

Die Vielfalt Stockholms zeigt sich auch an der Zahl internationaler Restaurants. Der Italiener Taverna Brillo (Sturegatan 6) überzeugt abends mit perfekt gebackenen Pizzen und morgens mit einer stärkenden Frühstückauswahl. www.tavernabrillo.se

AUSGEHEN

Backdoor

Das Backdoor ist ein schwuler Klub mit Elektro- und Technomusik (Arenavägen 75). www.facebook.com/clubbackdoor

King Kong

Die wöchentlichen Partys im King Kong in Södermalm (Mariatorget 1A) sind ein Highlight der Szene. Hier spielt man Pop und Schlager. www.facebook.com/kingkong.sthlm

MS Patricia

Jeden Sonntag ab 23 Uhr verwandelt sich das Restaurantschiff MS Patricia (Söder Mälarstrand, Kajplats 19) in einen schwulen Klub. www.patricia.st

× Erweitern Foto: Trädgarden / Visit Stockholm Stockholm Open-Air-Party im Trägarden

Trädgården

Der unter einer Autobrücke befindliche Sommerklub Trädgården (Hammarby Slussväg 2) ist nicht explizit schwul, aber die wohl bunteste Party, die man in Stockholm finden kann. Hier wird bis in die frühen Morgenstunden getanzt. www.tradgarden.com

SCHLAFEN

Hotel Skeppsholmen

Das zur Gruppe der Designhotelsgehörende Hotel Skeppsholmen befindet sich in einer ehemaligen Kaserne für schwedische Marinesoldaten aus dem Jahr 1699 (Gröna gången 1). Die Lage mitten im Stadtzentrum macht das Hotel zu einer zentral gelegenen Oase der Ruhe. Hier verbindet sich Luxus mit modernem Design und schlichter Eleganz. Das Frühstücksbuffet mit typisch skandinavischen Gerichten sorgt für einen gesunden Start in den Tag. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich das sehenswerte Museum für Moderne Kunst sowie das schwedische Architekturmuseum (beide Exercisplan 4). www.hotelskeppsholmen.se

× Erweitern Foto: designhotels.com Stockholm

Diplomat

Das im Zentrum Stockholms gelegene 5-Sterne-Hotel Diplomat (Strandvägen 7C) ist in einem Art-Nouveau-Palast untergebracht. Im zum Hotel gehörenden Restaurant lässt sich nordische Küche probieren. Wer davon nicht genug bekommt, kann in einem kleinen Delikatessengeschäft kulinarische Leckerbissen als Souvenirs erwerben. www.diplomathotel.com

SHOPPEN

Hope

Das junge Designlabel Hope (Store in der Smålandsgatan 14) hat sich Vielfalt auf die Fahnen geschrieben. Nicht nur, dass der im Jahr 2018 von Hope entworfene Pride-Beutel in Regenbogenfahnen ein (schnell ausverkaufter) Renner war. An den meisten Hope-Stücken findet sich auch die Größenangabe für Männer und Frauen. www.hope-sthlm.com

Stockholm Fashion District

Hope ist nur einer von zahllosen Läden in Bibliotekstan, einem Viertel, das auch als Stockholm Fashion District bekannt ist. Nur ein paar Schritte voneinander entfernt, präsentierten hier schwedische wie internationale Designer und Marken ihre neuesten Kreationen. www.bibliotekstan.se

EVENTS

Stockholm Design Week

Wer sich für skandinavisches Design begeistert, sollte vom 4. bis 10. Februar 2019 zur Stockholm Design Week vorbeischauen. www.stockholmdesignweek.com

× 1 von 3 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Stockholm × 2 von 3 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Stockholm × 3 von 3 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Stockholm Prev Next

Stockholm Pride

Tausende von Besuchern tauchen zum Gay Pride die Stadt in ein Meer aus Regenbogenfahnen. Neben einer Parade finden zahlreiche Partys und Kulturevents statt. Im Pride Park präsentieren sich viele Organisationen und Veranstalter, auf einer großen Bühne sorgen Bands und Künstler für Unterhaltung. www.stockholmpride.org

HINKOMMEN

Neben SAS Scandinavian Airlines gibt es Nonstop-Flüge u. a. mit Lufthansa, Eurowings oder Norwegian ab etwa 110 Euro. Vom Flughafen Arlanda erreicht man die Innenstadt mit dem Schnellzug Arlanda Express in nur rund 20 Minuten. www.arlandaexpress.com

INFO

www.stockholmlgbt.com

www.visitstockholm.com

www.visitsweden.lgbt