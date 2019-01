Stopover: MALTA

× Erweitern Foto: Visit Malta Malta

Dank eines immer beliebter werdenden Pride und einer toleranten Gesellschaft entwickelt sich die kleine Insel Malta zum Treffpunkt sonnenverliebter schwuler Besucher aus ganz Europa. Hier unsere Tipps für einen gelungenen Urlaub auf Malta:

ANSCHAUEN

Valletta

Die in hellen Farben in der Sonne leuchtende Altstadt von Valletta, der Hauptstadt Maltas, lädt zu einem entspannten Stadtbummel ein. Einen tollen Blick auf den beeindruckenden Naturhafen, der Valletta aus strategischen Gründen so wertvoll machte, hat man von den Upper Barrakka Gardens, gleich hinter dem Stadttor. Auch als Nichtkatholik sollte man außerdem die von oben bis unten mit Gold ausstaffierte St. Johns Co-Cathedral besuchen. Auch zwei Bilder des italienischen Malers Caravaggio lassen sich hier bestaunen.

Mdina

Noch pittoresker als die in einem strengen Schachbrettmuster angelegte Planstadt Valletta ist die ehemalige Hauptstadt Mdina, deren Namen noch auf die Zeit der arabischen Herrschaft im Mittelalter zurückgeht. Sich windende Straßen und Gassen führen an Kirchen und Palästen vorbei, deren Tore den Blick auf so manchen mit Olivenbäumen bepflanzten Innenhof freigeben.

× Erweitern Foto: Visit Malta Malta Valletta

Marsaxlokk

Im Osten Maltas lohnt das Fischerdorf Marsaxlokk einen Besuch. Malerisch stehen barocke Kirchen und alte Häuser direkt am Strand, im Wasser viele Fischerboote, die mit einem Auge am Bug geschmückt sind, um Unglück abzuwehren.

Hagar Qim und Mnajdra Temples

Schon seit Urzeiten ist Malta ein Treffpunkt der Reisenden, die das Mittelmeer in alle Richtungen durchquerten. Ein beeindruckendes Zeugnis der Geschichte sind die benachbarten Tempelanlagen von Hagar Qim und Mnajdra, im Süden der Insel. Beide Stätten sind von der Unesco auch als Weltkulturerbe anerkannt.

× 1 von 5 Erweitern Foto: Visit Malta Malta Blaue Lagune × 2 von 5 Erweitern Foto: Visit Malta Malta Valletta × 3 von 5 Erweitern Foto: Visit Malta Malta Dingli Cliffs × 4 von 5 Erweitern Foto: Visit Malta Malta Valletta × 5 von 5 Erweitern Foto: Visit Malta Malta Karfreitagsprozession Prev Next

Dingli Cliffs

Trotz seiner Vielfalt ist Malta eigentlich eine ziemlich überschaubare Insel. Im Wortsinne deutlich wird das an den Dingli Cliffs. Steil in die See fallen die ab, der Blick geht weit über das blaue Mittelmeer. Wer den Kopf dreht schaut hingegen bis nach Valletta, am anderen Ende der Maltas. Die Steilküste um die Dingli Cliffs bietet sich auch für ausgedehnte Wandertouren.

Blaue Lagune (Camino) und Bootstour

Neben der Hauptinsel lohnen auch die kleineren Inseln Gozo und Comino einen Besuch. Auf Comino steht meist ein Besuch der Blauen Lagune auf dem Wunschzettel der Urlauber. Dank des steinigen Bodens leuchtet das Meer bei Sonnenschein tatsächlich in den schönsten Tönen. Die Lagune lässt sich am besten per Bootsausflug besuchen. Die Schiffe starten meist im Valletta gegenüberliegenden Ort Sliema.

× Erweitern Foto: Visit Malta Malta Marsaxlokk

ESSEN UND TRINKEN

Café Jubilee

Dass Malta zwischen 1814 und 1964 für 150 Jahre britische Kolonie war, merkt man nicht nur daran, dass die Malteser das Englische als zweite Amtssprache behalten haben. Kein Wunder, dass hier Pub-Kette Café Jubilee entstand, die mit britischem Ambiente spielt. Eine Filiale findet sich auch in Vallettas Altstadt (Konvoj Ta' Sta Marija). Das Zusammenspiel von mediterraner Architektur in den Straßen der Stadt, britischer Gemütlichkeit und internationaler Küche irritiert nur kurz, funktioniert dann aber ausgezeichnet. www.cafejubilee.com

Diar il-Bniet

Von den eigenen Feldern direkt auf den Tisch, das ist das Konzept des Restaurants Diar il-Bniet (Main Street, Had-Dingli). Die Eigentümerfamilie baut auf rund 2,4 Quadratkilometern Fläche Früchte, Oliven und Gemüse an. Zusammen mit weiteren lokalen Zutaten zaubern die Köche daraus typische maltesische Gerichte wie Hühnchen-Rouladen mit Spinatblättern, Käse und Minze. www.facebook.com/diarilbniet/

× Erweitern Foto: Visit Malta Malta

Manakis

Mitten im Mittelmeer gelegen ist Malta offen für kulinarische Einflüsse aus der ganzen Region. Im Restraunt Manakis (Spinola Bay, St Julian's) kann man hervorragend in griechischen Genüssen schwelgen und beispielsweise gegrillte Auberginen genießen. Auch der Blick auf den kleinen Hafen an der Spinola Bay trägt zum Augenschmaus bei! www.manakis.com.mt

Gululu

Hasen gelten auf Malta als besondere Delikatesse und fast schon als Nationalgericht. Warum, kann man im Restaurant Gululu (133, Triq Spinola, St Julian's) herausfinden. Auf dem Menü steht Fenek Stuffat. Bei diesem Gericht wird das Fleisch erst gebraten, dann in Rotwein geschmort und mit Erbsen serviert. www.gululu.com.mt

Palazzo de Piro

Hoch über der Insel bietet der Palazzo de Piro in Mdinas Altstadt (Triq Is Sur, Mdina) nicht nur Kuchen und Kaffee für eine nachmittägliche Stärkung, sondern auch einen tollen Blick. An Tagen mit besonders klarer Sicht kann man von hier aus bis nach Sizilien blicken und erkennt am Horizont Europas größten Vulkan, den Ätna. www.palazzodepiro.com

AUSGEHEN

Michelangelo‘s

Nachts tobt das Leben im Herzen von Paceville. Hier trifft sich die Jugend Maltas, um bei einem Bier Freunde zu treffen, zu quatschen und in den Bars und Clubs zu tanzen. Auch das Michelangelo’s (St Rita Steps, Paceville) trägt zum Trubel bei. Der schwule Club liegt mitten im Gewimmel und bietet eine Tanzfläche und einen kleinen Darkroom. www.at-michelangelo.com

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Malta

SCHLAFEN

Jules Suites

In der Nähe des Party-Hotspots von Paceville liegen in einem Neubau die modernen Jules Suites, die jeweils auch über eine Küche verfügen. Dank Klimaanlage können die Fenster nachts geschlossen bleiben – geruhsamer Schlaf ist garantiert. Die freundlichen Besitzerinnen helfen gerne bei der Tagesplanung. www.julessuitesmalta.com

× Erweitern Foto: Jules Suites Malta Jules Suites

Hugo‘s

Hugo’s ist der Name eines kleinen Imperiums mitten in Paceville. Neben Burgerläden, Bars und Lounges tragen auch zwei Hotels den Namen. Wer mitten im Getümmel (St. George's Road, Paceville) nächtigen will, sollte hier buchen. www.hugoshotels.com

AX The Palace

Das 5-Sterne-Hotel mit großer Dachterrasse sowie Innen- und Außenpools liegt Sliema gegenüber der Altstadt von Valletta und gilt als eines der ersten Hotels am Platze. www.thepalacemalta.com

HINKOMMEN

Der mitten auf der Insel gelegene Flughafen Malta-Luqa wird unter anderem von Lufthansa, Air Malta und Ryanair bedient.

EVENTS

Malta Pride

Der katholische Inselstaat Malta hat in nur wenigen Jahren einen wahre Aufholjagd in Sachen LGBT-Rechte hingelegt und wird in den Statistiken der Bürgerrechtsorganisation ILGA Europe deshalb mit einem Spitzenplatz ausgezeichnet. Der Malta Pride, immer im September, hat zu dieser Entwicklung wesentlich beigetragen und verbindet heute deshalb politische Forderungen mit ausgelassenen Partys. www.maltapride.org

× Erweitern Foto: Tobias Sauer

INFO

Informationen zum Tourismus auf Malta, Gozo und Comino bietet auch in deutscher Sprache die Website der Malta Tourism Authority. Hier findet sich auch eine Rubrik speziell für schwule und lesbische Besucher. www.visitmalta.com/de/