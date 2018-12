Stopover: GÖTEBORG & WESTSCHWEDEN

× Erweitern Foto: Mika Aberra/goteborg.com Göteborg

Schwedens zweitgrößte Stadt Göteborg lockt mit schwuler Szene, kleinen Boutiquen und zahllosen Möglichkeiten für eine Kaffeepause. Doch wer hier ist, sollte auf jeden Fall auch die tolle, raue Natur der Umgebung erkunden – und mit Muschelfischern in die Schären fahren.

ANSCHAUEN

Haga

Im charmanten Stadtviertel Haga, in dem noch einige der einst für Göteborg typischen Gebäude aus Holz stehen, wechseln sich interessante kleine Läden mit Cafés und Restaurants ab. Vom hiesigen Wehrturm, dem Skansen Kronan, bietet sich ein schöner Blick über die Stadt. Und in den „langen Straßen“, der Första, Andra und Tredje Långgatan, treffen sich Studenten und junge Leute in angesagten Kulturzentren und Restaurants.

Kunstmuseum

Die Kunst war stets ein Refugium für Schwule und Lesben, die hier auszudrücken wagten, was gesellschaftlich tabuisiert war. Das Göteborger Kunstmuseum (Götaplatsen 6, Göteborg), eines der bedeutendsten Museen seiner Art in Nordeuropa, lädt deshalb zu queeren Entdeckungsreisen ein. www.goteborgskonstmuseum.se/en/

× 1 von 5 Erweitern Foto: Frida Winter/goteborg.com Göteborg Stadtteil Haga × 2 von 5 Erweitern Foto: Frida Winter/goteborg.com Göteborg Weihnachtsstimmung in Göteborg × 3 von 5 Erweitern Foto: Tobias Sauer Göteborg Auf Muschelexpedition × 4 von 5 Erweitern Foto: Kjell Holmner/goteborg.com Göteborg × 5 von 5 Erweitern Foto: Per Axel Petersson/goteborg.com Göteborg Stadtteil Haga Prev Next

Muschelexpedition

Göteborgs Charme mag man sich kaum entziehen, doch ein Ausflug in die Landschaft Westschwedens lohnt sich! Durch weite Wälder geht die Fahrt, entlang der Küste mit von Wind, Wetter und den Gletschern der letzten Eiszeit abgeschliffenen Felsen aus rötlich schimmerndem Granit, und vorbei an kleinen Fischerhäfen wie dem Örtchen Lysekil. Von hier aus kann man zwei Mal die Woche den Fischer Lars zu seiner Hütte auf einer kleinen Schäreninsel begleiten, wo er seinen Gästen frische Austern und Miesmuscheln serviert. www.lysekilsostronomusslor.se

Skulptur i Pilane

Schon seit Urzeiten ist die Insel Tjörn, die heutzutage per Brücke mit dem Festland verbunden ist, ein Treffpunkt der Reisenden. Gräber aus der Eisenzeit finden sich, angelegt in großen Kreisen. Doch die meisten Gäste kommen wegen des Skulpturenparks Skulptur i Pilane. Jedes Jahr erschaffen Künstler neue Werke, die ob ihrer Schönheit bezaubern oder zum Nachdenken anregen. Ein Höhepunkt ist Jaume Plensas Frauenskulptur Anna, die als einzige am Ende der Saison nicht abgebaut wird. www.pilane.org/en

Nordiska Akvarellmuseet

Wer glaubt, Aquarelle seien süße Kinderzeichnungen, irrt gewaltig. Aufklären lassen kann man sich im Nordiska Akvarellmuseet (Södra Hamnen 6, Skärhamn) im kleinen Städtchen Skärhamn. Abgründe tun sich etwa in den Werken des Schweden Lars Lerin auf, der den Betrachter in seinen großformatigen Werken wie „Civilisation“ zum Voyeur macht – zum Beispiel eines sich küssenden Männerpaars. Die Ausstellung wechselt drei Mal jährlich. www.akvarellmuseet.org

× Erweitern Foto: Tobias Sauer Göteborg Teilnehmer beim Westpride

EVENTS

Westpride

Im Jahr 2018 war Göteborg gemeinsam mit Stockholm Austragungsort des Europride und verlegte seinen Pride aus diesem Anlass in den August. Normalerweise aber eröffnet Göteborg die Pride-Saison und feiert schon im Juni – so auch 2019. www.westpride.se/english

ESSEN UND TRINKEN

Da Matteo Coffee

Schweden ohne Fika, die typische Kaffeepause mit Gebäck? Undenkbar! Besonders lecker ist die Fika-Pause bei Da Matteo (Magasinsgatan 17A, Göteborg). In einem ausrangierten Magazingebäude des Militärs ist nicht nur eine Rösterei untergekommen, sondern auch ein kleines Café. Neben den Kaffeespezialitäten schmecken auch die Leckereien, wie die Kanelbullar, warme Zimtschnecken. www.damatteo.se

Norda

Stilvoll lässt sich im Restaurant Norda (Drottningtorget 10, Göteborg) speisen, das im ehemaligen Hauptpostamt Göteborgs untergekommen ist. In der ehemaligen Schalterhalle, die respektvoll umgebaut wurde, genießt man heute besonders gute Fischgerichte. Toll auch das moderne Design der Decke, deren Muster von Hand eingekerbt wurden. www.restaurangnorda.se

Bee Kök & Bar

Als heterofriendly bezeichnet sich die Bee Kök & Bar mitten in der Göteborger Innenstadt (Stora Saluhallen, Kungstorget 13-15, Göteborg). Vor dem Ausgehen kann man sich hier mit Burgern stärken – und vor allem sehen und gesehen werden. www.beebar.se

Feskekörka

Als Feskekörka, Fischkirche, bezeichnen die Göteborger ihren ehemaligen Fischmarkt (Fisktorget 4, Göteborg). Heute ist in dem Gebäude neben Marktständen auch das Restaurant Gabriel untergekommen – und das lässt die kulinarischen Traditionen der Hafenstadt hochleben. www.restauranggabriel.se

Strandflickornas Havshotell, Lysekil

In einem ehemaligen Krankenschwesternerholungsheim rund eine Stunde nördlich von Göteborg ist das vor fünf Jahren komplett restaurierte Hotel Strandflickornas Havshotell (Turistgatan 13, Lysekil) zuhause. Nicht nur die Küche macht einen Aufenthalt in dem charmanten Hotel unvergesslich, sondern auch die Sauna mit direktem Blick aufs Meer. www.strandflickorna.se

Vatten

Direkt an der See gelegenen, ist eine der am häufigsten verwendeten Zutaten im Restaurant Vatten (Södra Hamnen 6, Skärhamn) frischer Fisch. Doch die Köche schwören auch auf Gemüse, das sie so oft wie möglich bei Bauern aus der Gegend einkaufen. www.restaurangvatten.com

× Erweitern Foto: Tobias Sauer Göteborg Gretas

AUSGEHEN

Gretas Nightclub

Das Gretas (Drottninggatan 35, Göteborg) ist der beliebteste schwule Nachtclub Göteborgs. Pop und die extrem populären schwedische Schlager locken nicht nur die lokale Szene an, sondern auch Gäste aus einiger Entfernung. www.facebook.com/gretasgothenburg

SHOPPEN

Magasinsgatan

Rund um die Magasinsgatan in Göteborg haben sich zahlreiche kleine Läden angesiedelt, die schwedisch-minimalistische Accessoires anbieten und tolle Souvenirs. Wie wäre es zum Beispiel mit einem kleinen Set aus Meißel und Holzblock zum Schnitzen eines Pferdes?

SCHLAFEN

Hotel Bellora

Tapeten mit Blumenmustern kontrastieren im Hotel Bellora in Göteborg mit dem mutigen Einsatz großer schwarzer Holzpaneele, zudem sorgen Fotografien bekannter Schauspielerinnen an den Wänden für Aufmerksamkeit. Mitten im Stadtzentrum gelegen (Kungsportsavenyen 6, Göteborg) bietet das Boutique-Hotel neben modernem Retro-Schick auch ein tolles italienisches Restaurant. www.hotelbellora.se

Lådfabriken

Johan Buskqvist aus Schweden und der Holländer Marcel van der Eng betreiben direkt an der Küste in Edshultshall, rund eine Autostunde nördlich von Göteborg, ihr Bed and Breakfast Lådfabriken (Sollid 398, Edshultshall). Das schwule Paar hat dazu ein kleines Fabrikgebäude aufwändig umgebaut und insgesamt vier einzigartig eingerichtete Gästezimmer geschaffen. Abends stellen die beiden zudem ihre beeindruckenden kulinarischen Fähigkeiten unter Beweis. Ein Traum, nicht nur für romantische Wochenenden. www.ladfabriken.eu

× 1 von 2 Erweitern Foto: Tobias Sauer Göteborg Ladfabriken × 2 von 2 Erweitern Foto: Tobias Sauer Göteborg Bellora Prev Next

HINKOMMEN

Der Flughafen Göteborg Landvetter wird von zahlreichen Airlines angeflogen, darunter Lufthansa und Easyjet.

INFO

Viele weitere Informationen zu Restaurants, Sehenswürdigkeiten und Geschichte bietet die Göteborger Touristeninformation unter www.goteborg.com

Wer nach Göteborg reist, sollte Westschweden nicht versäumen. Einen ersten Eindruck von Landschaft und möglichen Aktivitäten bietet die Website des westschwedischen Tourismusverbandes unter www.westsweden.com

Schweden hat bei schwulen und lesbischen Urlaubern einen äußerst positiven Ruf. Inspirationen für queere Urlauber bietet in deutscher und englischer Sprache die Website www.visitsweden.lgbt