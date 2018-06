Bunt, fröhlich, schrill

× Erweitern Foto: Visit St. Pete/Clearwater St Pete Pride

Von Freitag, 22. Juni bis Sonntag, 24. Juni steht Downtown St. Pete wieder alles im Zeichen der Regenbogenflagge. Erfahrungsgemäß geht es in der Stadt immer besonders bunt und lebendig zu, wenn die Gemeinschaft Lesbischer und Schwuler, Bisexueller und Transgender mit zahlreichen Besuchern die Gleichberechtigung und Toleranz feiern. Musik, die Laune macht, ein Schaulaufen schillernder Kostüme und das fröhliche Miteinander unzähliger Menschen in all ihrer Vielfalt – das ist St. Pete Pride. Entlang der Uferpromenade Downtown St. Pete findet das ganze Wochenende über ein abwechslungsreiches Programm statt, nicht nur für die LGBTIQ*-Community. 2017 zählten die Veranstalter des dreitägigen Festes 220.000 Teilnehmer und Besucher, für dieses Jahr werden mehr als eine Viertelmillion erwartet – damit ist der St. Pete Pride ist das größte Pride-Event im Bundesstaat Florida.

Ein musikalischer Abend für den guten Zweck

Am Freitag, 22. Juni, beginnen die Feierlichkeiten mit dem SP2 Benefiz-Konzert im North Straub Park. Verschiedene Bands und lokale Sänger heizen dem Publikum mit bester Live-Musik ein und sorgen für einen stimmungsvollen Festauftakt. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei und die Erlöse aus dem Getränkeverkauf kommen dem St. Pete Pride Community Grants Program zugute, das verschiedene Gemeindeorganisationen in der Tampa Bay-Region unterstützt.

Das Highlight des St. Pete Pride

Am Samstag, 23. Juni, geht es nachmittags weiter mit einem vielseitigen Programm an der Uferpromenade und alles stimmt sich auf den Höhepunkt des Events ein: Die Pride Parade. Um 19 Uhr startet am Vinoy Park zunächst der TransPride March, dem sich alle Transgender anschließen können. Direkt im Anschluss zieht eine Karawane von etwa 5.000 farbenfroh kostümierten Teilnehmern aus der LGBTIQ*-Gemeinschaft mit aufwändig geschmückten Wagen über den Bayshore Drive. Dieses riesige Spektakel aus Pailletten, Perlen, Federn und Leder wird von circa 200.000 Zuschauern vor der Kulisse eines atemberaubenden Sonnenuntergangs mitverfolgt und bejubelt. Die Parade endet schließlich in einem bunten, nächtlichen Straßenfest entlang der Strecke und wird gekrönt von einem leuchtenden Feuerwerk über der Tampa Bay.

Vielfalt gemeinsam erleben

Am Sonntag, 24. Juni, wird dann direkt weitergefeiert beim St. Pete Pride Festival im Grand Central District. Auch hier werden noch einmal 50.000 Menschen zu einem großen Zusammentreffen im Zeichen von Vielfalt und Toleranz erwartet. Verschiedene Live-Acts werden auftreten und Aussteller aus Sport, Kunst und weiteren Bereichen freuen sich auf einen regen Austausch mit den Besuchern. Bei Street Food und leckeren Drinks saugt man die gute Stimmung auf und wird Teil dieser Gemeinschaft.

St. Pete/Clearwater als Hotspot der LGBTIQ*-Szene

Nicht nur zur St. Pete Pride, sondern das ganze Jahr über ist St. Pete/Clearwater für Freunde und Anhänger der LGBTIQ*-Community einen Besuch wert. Mit dem LGBT-Welcome Center, seinen unberührten Traumstränden, einer Vielzahl an gay-friendly Clubs und Shops sowie den vielen Kunstgalerien, Restaurants und Bars, die häufig von Homosexuellen betrieben werden, ist die Region ein absoluter Szene-Hotspot.

