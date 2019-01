× Erweitern Foto: Visit St. Pete/Clearwater St Pete

Hier liegen einige der schönsten Strände der USA: Mit ihren weißen Sandstränden locken St. Petersburg und Clearwater sonnenhungrige Urlauber an die Westküste Floridas. Eine besondere Attraktion ist die Nacht-Parade des St. Pete Pride – des größten Prides in Florida.

Die brillant-weißen, 56 Kilometer langen und preisgekrönten Sandstrände von St. Pete/Clearwater zählen zu den besten der USA und gehören unter die Top Ten weltweit. Ob auf einer abgelegenen Naturstrand-Insel, am aktiven City-Beach oder dem bei der LGBTQ-Community beliebten Sunset Beach – hier findet jeder sein optimales Plätzchen. Der Golf von Mexiko mit seinen angenehm milden Temperaturen lädt zu jeder Art von Wassersport ein und ist gegen Abend Schauplatz für einen traumhaften Sonnenuntergang! Romantiker genießen ihn Hand in Hand mit einem Cocktail und Blick aufs offene Meer, während an anderen Orten fröhliche Partys mit einheimischen Künstlern und Open-Air Kino gefeiert werden.

× Erweitern Foto: Visit St. Pete/Clearwater St. Pete

GRÜNE NATUR

Unbedingt sollte man auch in die grünen Oasen und Naturschutzgebiete eintauchen, um das wahre Florida zu erleben. Um diese Reservate und ihre tierischen Bewohner zu erhalten, investiert die Region sehr viel in den Tier- und Naturschutz. Zwei der berühmtesten Einrichtungen sind das Clearwater Marine Aquarium, eine Pflegestation für Meerestiere, sowie das Seevögelkrankenhaus Seaside Seabird Sanctuary. Im Fort De Soto Park südlich von St. Pete kann man sich Kajaks leihen und zwischen Ufer und Sandbänken entlang paddeln. Mit etwas Glück bekommt man dabei sogar einige Delfine zu sehen, die sich im Golf von Mexiko besonders wohlfühlen.

× Erweitern Foto: Visit St. Pete/Clearwater St. Pete/Clearwater Dali Museum

KUNSTGENUSS

Zwischen der Tampa Bay und dem Golf von Mexiko gelegen hält Downtown St. Pete für den Besucher einige Überraschungen bereit. Neben einem Museum für die filigranen Werke des kanadischen Glaskünstlers Dale Chihuly besitzt die 250.000 Einwohner zählende Stadt die größte Sammlung von Werken Salvador Dalís außerhalb Europas. Das Dalí Museum setzt dabei mit seiner geschwungenen Glasfront auch architektonische Maßstäbe. Poppig bunt geht es im Central Arts District rund um die Central Avenue zu: Auf über siebzig, einst tristen Hauswänden haben Street-Art- und Graffiti-Künstler aus aller Welt ihre Spuren hinterlassen.

× Erweitern Foto: visitstpeteclearwater.com St Pete Pride

FLORIDAS GRÖSSTER PRIDE

Anders als vermutet, findet Floridas größter Pride nicht etwa in Miami, sondern in St. Pete statt, der jedes Jahr im Juni über 200.000 Besucher an das Ufer der Bucht von Tampa lockt. Statt wie oft üblich am Tag durch die Straßen zu ziehen, startet die Parade erst bei Sonnenuntergang. Wagen und Fußgruppen sind mit tausenden Lichtern geschmückt und verwandeln die Parade in ein bunt leuchtendes Lichtermeer. Ein Erlebnis der besonderen Art.

www.visitstpeteclearwater.com

www.visitflorida.com