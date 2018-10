TOP 6: Tipps für La Rioja

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl La Rioja Museum Vivanco

Die Provinz im Norden Spaniens ist vor allem bekannt für ihren Wein. Ob in traditionellen Bodegas, im Weinmuseum Vivanco oder inmitten der Anbaugebiete gelegenen Boutiquehotels – der Genuss steht hier an erster Stelle.

Logroño

Vor allem an den Wochenenden geht es in der Calle Laurel in La Riojas Hauptstadt hoch her. An die 80 Tapasbars reihen sich dicht an dicht in der schmalen Gasse – jede davon mit ihrer eigenen Spezialität wie gegrillten Champignons, Tintenfischen mit Knoblauchsoße oder Ziegenkäse mit Gänseleber. Mit einem Glas Wein dazu gibt es die Tapas bereits für unter 3 Euro. Auf geführten Touren mit dem schwulen Weinkenner José Ramón Jiménez Berger bekommt man jede Menge Insider Tipps. Zu später Stunde (nicht vor 1:30 Uhr) taucht man entweder in Logroños zentral neben der Kathedrale gelegenen Gay Bar New Submarino ab oder schaut in der bei einem alternativen Szenenpublikum beliebten Bar Maldeamores („Liebeskummer“) vorbei.

Vivanco Museum für Weinkultur

Nicht nur für Weinliebhaber ist das bei Brione gelegene Museum ein Muss. Anhand zahlreicher Exponate erfährt der Besucher alles über 8.000 Jahre Weinkultur – vom alten Ägypten über die klassische Antike bis zur Gegenwart. Anschaulich werden mit Hilfe von Videos und Objekten technische und chemische Prozesse der Weinherstellung erklärt, eine eigene Abteilung widmet sich dem Thema Wein und Kunst und zeigt u.a. Werke von Roy Lichtenstein und Andy Warhol. Die riesige Korkenziehersammlung überrascht dagegen mit einigen Kuriositäten. Zum Abschluss gehört natürlich eine Weinprobe des in Familienbesitz befindlichen Weinguts mit Blick auf das umliegende Anbaugebiet. www.vivancoculturadevino.es

Haro

Das besondere an dieser im Weinanbaugebiet Rioja Alta gelegen Kleinstadt sind die im Zentrum neben dem Bahnhof gelegenen Bodegas wie etwa den Bodegas Bilbaianas mit ihrer über 100-jährigen Tradition. Der über Jahrhunderte gewachsene Reichtum der Stadt lässt sich auch an zahlreichen Herrschaftshäusern und Kirchenbauten wie der Pfarrkirche Santo Tomás ablesen. In dem von Augustinermönchen im 14. Jahrhundert gegründeten Kloster Exconvento de San Agustín y teatro Bretón de los Herreros ist heute ein 4-Sterne-Hotel mit Restaurant unter dem überdachten Kreuzgang untergebracht.

Ballonfahrt

Flusstäler, sanfte Hügel mit Weingütern und schroffe Felsen – wer sich ein Bild über die Landschaft von La Rioja machen möchte, tut es am besten aus der Luft. Am frühen Morgen steigen die Heißluftballone von Globos Arcoiris („Regenbogen“) in den Himmel und ermöglichen so fantastische Ausblicke auf La Rioja. Im Anschluss gibt es ein Frühstück in einem typischen Lokal – und dazu eine Flasche Rotwein.

Venta Moncalvillo

Wie der Wein gehört das Essen zu einem wichtigen Bestandteil der regionalen Genusskultur. Das von dem Brüderpaar Carlos und Ignacio Echapresto geführte Restaurant Venta Moncalvillo gehört dabei zu den besten in La Rioja. Gemüse und Obst stammen aus dem Garten hinter dem Restaurant, indem die Gäste im Sommer ihren Aperitif mit einer ganzen Reihe von Amuse-Gueules einnehmen. Auch alle anderen Produkte stammen direkt aus der Region und konzentrieren sich auf puren Geschmack. Während Ignacio Echapresto die Küche leitet, ist dessen Bruder als einer der besten Sommeliers Spaniens Herr über den exzellenten Weinkeller. Die Menüs in dem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant starten ab 60 Euro. www.ventamoncalvillo.com

Museo Würth La Rioja

Moderne Kunst im ländlichen Raum. So lässt sich wohl am besten das Museum des deutschen Schraubenkönigs Reinhold Würths in Agoncillo beschreiben. Das Museo Würth ist Teil eines ganzen Netzwerks, das die Würth Stiftung mit Museen in halb Europa unterhält. Zu sehen sind Wechselausstellungen mit modernen Kunst zu den unterschiedlichsten Themen. Bis April widmet sich die Schau in La Rioja dem Thema Wald und zeigt unter anderen Werke von Kiefer, Beckmann, Richter, Hockney und Christo. www.museowurth.es

ÜBERNACHTEN

Das Hotel Marqués de Vallejo liegt im Zentrum von Logroño und damit in unmittelbarer Nähe zur berühmten Calle Laurel und der Gay Bar New Submarine. www.hotelmarquesdevallejo.com

Das Boutiquehotel Casa Masip liegt im malerischen Dörfchen Ezcaray ist ein idealer Stop auf einer Reise durch La Rioja. Individuell eingerichtete Zimmer, moderate Preise und ein dazugehöriges Restaurant mit regionalen Spezialitäten garantieren einen erholsamen Aufenthalt. www.casamasip.com

Der traditionsreiche Kurort Arnedillo mit seinen über 50 Grad heißen Thermalquellen ist vor allem ein Ort zur Entschleunigung. Das Hotel Balneario bietet neben seinen Innen- und Außenpools auch ein vielseitiges Spa-Programm, zu dem auch ein „Wein Therapie“ gehört, zu der neben einer Massage mit einem Öl aus Weinextrakten auch ein heißes Bad und ein Glas Wein zur besseren Entspannung gehören. www.balnearioarnedillo.com

Das von Weinfeldern umgeben Designhotel Finca de los Arandinos verfügt über 14 Zimmer, die vom schwulen spanischen Modedesigner David Dafin gestaltet wurden. Im dazugehörigen Restaurant serviert man regionale Küche in moderner Interpretation. Unter der Woche lockt das Hotel mit Kombipaketen aus Übernachtung mit Halbpension ab 320 Euro (2 Nächte, 2 Personen). www.fincadelosarandinos.com

HINKOMMEN

Am besten erreicht man La Rioja über den Flughafen Bilbao, den man nonstop ab München, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Wien und Zürich erreicht. Von dort sind es ca. 90 Minuten mit dem Auto nach Logroño und etwa 60 Minuten bis Haro.

INFO

www.lariojaturismo.com/de

www.uniquespain.travel